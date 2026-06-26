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Ceiling Fan: इस देश में नहीं होता छत वाले पंखे का इस्तेमाल, जानें गर्मी से कैसे मिलती है राहत?
Ceiling Fan: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सीलिंग पंखे का इस्तेमाल नहीं होता. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.
Ceiling Fan: भारत जैसे देशों में सीलिंग पंखे काफी ज्यादा आम हैं. लेकिन वे जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई यूरोपीय देशों में काफी दुर्लभ हैं. इसकी वजह प्रौद्योगिकी की कमी नहीं बल्कि जलवायु, वास्तुकला और अलग जीवनशैली है. आइए जानते हैं कि जब इन देशों में सीलिंग पंखे का इस्तेमाल नहीं होता तो वहां गर्मी से कैसे निपटा जाता है.
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Published at : 26 Jun 2026 08:59 AM (IST)
Tags :Europe Ceiling Fan Germany
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