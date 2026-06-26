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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCeiling Fan: इस देश में नहीं होता छत वाले पंखे का इस्तेमाल, जानें गर्मी से कैसे मिलती है राहत?

Ceiling Fan: इस देश में नहीं होता छत वाले पंखे का इस्तेमाल, जानें गर्मी से कैसे मिलती है राहत?

Ceiling Fan: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सीलिंग पंखे का इस्तेमाल नहीं होता. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Jun 2026 08:59 AM (IST)
Ceiling Fan: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सीलिंग पंखे का इस्तेमाल नहीं होता. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

Ceiling Fan: भारत जैसे देशों में सीलिंग पंखे काफी ज्यादा आम हैं. लेकिन वे जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई यूरोपीय देशों में काफी दुर्लभ हैं. इसकी वजह प्रौद्योगिकी की कमी नहीं बल्कि जलवायु, वास्तुकला और अलग जीवनशैली है. आइए जानते हैं कि जब इन देशों में सीलिंग पंखे का इस्तेमाल नहीं होता तो वहां गर्मी से कैसे निपटा जाता है.

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ज्यादातर यूरोपीय देशों में हल्की गर्मी और लंबी ठंडी सर्दी का मौसम होता है. ट्रॉपिकल देशों के उलट उन्हें साल के ज्यादातर समय में ठंडी हवा की जरूरत नहीं होती. इस वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में छत के पंखे काफी हद तक गैर जरूरी हो जाते हैं.
ज्यादातर यूरोपीय देशों में हल्की गर्मी और लंबी ठंडी सर्दी का मौसम होता है. ट्रॉपिकल देशों के उलट उन्हें साल के ज्यादातर समय में ठंडी हवा की जरूरत नहीं होती. इस वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में छत के पंखे काफी हद तक गैर जरूरी हो जाते हैं.
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फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ऐतिहासिक घरों में ज्यादातर मोटी पत्थर की दीवार और ऊंची छत होती हैं. इस तरह के घर बाहर की गर्मी के ज्यादातर हिस्से को धीमा कर देते हैं. इस वजह से इंडोर जगह को गर्म मौसम के दौरान भी आरामदायक रहने में मदद मिलती है.
फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ऐतिहासिक घरों में ज्यादातर मोटी पत्थर की दीवार और ऊंची छत होती हैं. इस तरह के घर बाहर की गर्मी के ज्यादातर हिस्से को धीमा कर देते हैं. इस वजह से इंडोर जगह को गर्म मौसम के दौरान भी आरामदायक रहने में मदद मिलती है.
Published at : 26 Jun 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Europe Ceiling Fan Germany

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