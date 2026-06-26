फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ऐतिहासिक घरों में ज्यादातर मोटी पत्थर की दीवार और ऊंची छत होती हैं. इस तरह के घर बाहर की गर्मी के ज्यादातर हिस्से को धीमा कर देते हैं. इस वजह से इंडोर जगह को गर्म मौसम के दौरान भी आरामदायक रहने में मदद मिलती है.