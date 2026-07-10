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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचेन्नई में होगा बिग बैश लीग का मैच, पीएम मोदी ने किया ऐलान, स्टीव वॉ संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे

चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का मैच, पीएम मोदी ने किया ऐलान, स्टीव वॉ संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्रतिष्ठित Melbourne Cricket Ground (MCG) का दौरा किया. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल मैस्कॉट रूबी द रू से मुलाकात की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 08:39 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्रतिष्ठित Melbourne Cricket Ground (MCG) का दौरा किया. इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल कूटनीति (स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी) को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया. प्रधानमंत्री ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल मैस्कॉट 'रूबी द रू' (Ruby the Roo) से मुलाकात की.

इस दौरान क्रिकेट में सहयोग, खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों के विकास, जानकारी साझा करने, IPL-BBL पार्टनरशिप और 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक व भारत की 2036 ओलंपिक की दावेदारी जैसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को लेकर मिलकर काम करने पर चर्चा हुई. पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल सहयोग को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया. इस साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टी-20 लीग बिग बैश लीग (BBL) का शुरुआती मैच चेन्नई में आयोजित किया जाएगा. बता दें कि ये इतिहास में पहली बार होगा, जब कोई विदेशी क्रिकेट लीग भारत की धरती पर अपना मैच खेलेगी. इस तरह ये आयोजन पूरे भारत में आयोजित होने वाले सप्ताह भर के जी-डे नमस्ते का मुख्य आकर्षण होगा. इसमें ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति, व्यापार और खेल से जुड़े कई कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में क्या बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) की ऐतिहासिकता का जिक्र कर कहा, "MCG में आकर किसी भी भारतीय के मन में 2 भावनाएं एक साथ आती हैं. एक भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा ये एहसास कि दोनों देशों में ही क्रिकेट केवल एक खेलभर नहीं, बल्कि एक साझा जुनून है." पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है. आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है.

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 08:10 AM (IST)
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