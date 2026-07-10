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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market Today: IT शेयरों में जोरदार खरीदारी, सेंसेक्स 653 अंक और निफ्टी 161 अंक चढ़कर खुला, जानें बाजार में क्यों लौटी रौनक

Share Market Today: IT शेयरों में जोरदार खरीदारी, सेंसेक्स 653 अंक और निफ्टी 161 अंक चढ़कर खुला, जानें बाजार में क्यों लौटी रौनक

Share Market Today 10 July 2026: शेयर बाजार की शुरुआत शानदार रही. सेंसेक्स 694.83 अंक और निफ्टी 195.95 अंक की तेजी के साथ खुले. जानिए आज किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई और बाजार क्यों चढ़ा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Jul 2026 09:59 AM (IST)
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Share Market Today 10 July 2026: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज शुक्रवार को शेयर बाजार ने दमदार शुरुआत की है. बीएसई सेंसेक्स 694.83 अंकों की तेजी के साथ 77,423.82 के करीब खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 195.95 अंक चढ़कर 24,154.85 के स्तर पर पहुंच गया. शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार में रौनक लौटती हुई नजर आ रही है. 

IT सेक्टर ने संभाली कमान
आज के कारोबार में TCS, Infosys, HCLTech, Tech Mahindra और Wipro जैसे आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है. निवेशकों को उम्मीद है कि पहली तिमाही के नतीजे आईटी कंपनियों के लिए बेहतर रह सकते हैं. कह सकते हैं कि इसी वजह से इस सेक्टर में खरीदारी का माहौल बना रहा.

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इन शेयरों में रही हलचल
आईटी शेयरों के अलावा बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के कुछ बड़े शेयरों में भी तेजी रही. वहीं, चुनिंदा एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में सीमित कारोबार देखने को मिला. बाजार खुलते ही कई लार्जकैप शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, जो निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है.

क्यों चढ़ा शेयर बाजार?
वैश्विक बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत, FII की लगातार खरीदारी, पहली तिमाही के कॉरपोरेट नतीजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, आईटी सेक्टर में मजबूत खरीदारी जैसे कारण बाजार में तेजी की वजह हैं. इन सभी कारणों से बाजार की शुरुआत काफी मजबूती के साथ हुई.

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निवेशकों की नजर अब किस पर?
अब निवेशकों की नजर कंपनियों के अप्रैल-जून तिमाही नतीजों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और वैश्विक बाजार के रुख पर रहेगी. अगर कॉरपोरेट नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे तो बाजार में तेजी आगे भी जारी रह सकती है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 10 Jul 2026 09:49 AM (IST)
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Business News Stock Market SENSEX SHARE MARKET
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