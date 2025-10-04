हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजiPhone 17: क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?

iPhone 17: क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?

iPhone 17: भारत की तुलना में कई दूसरे देशों में आईफोन की कीमत काफी ज्यादा सस्ती होती है. आज हम बात करेंगे कि क्या चीन से आईफोन ला‌ पाना संभव है? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Oct 2025 06:24 PM (IST)
iPhone 17: भारत की तुलना में कई दूसरे देशों में आईफोन की कीमत काफी ज्यादा सस्ती होती है. आज हम बात करेंगे कि क्या चीन से आईफोन ला‌ पाना संभव है? आइए जानते हैं.

iPhone 17: आईफोन का क्रेज लोगों में काफी ज्यादा है. इसी क्रेज के चलते लोग सस्ते दामों में नए मॉडल को खरीदने की तलाश में रहते हैं. लेकिन इसी बीच एक सवाल लिया उठता है कि क्या चीन से आईफोन 17 भारत लाना संभव है? अगर हां तो इस पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी? आइए जानते हैं.

1/6
यदि आप भारत में आईफोन 17 ला रहे हैं तो सीमा शुल्कों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है. आपको बता दें कि 50000 से ज्यादा कीमत वाले फोन के लिए 38.5% कस्टम ड्यूटी देनी होती है. इसमें 35% मूल सीमा शुल्क और 3.5% अधिभार शामिल है.
यदि आप भारत में आईफोन 17 ला रहे हैं तो सीमा शुल्कों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है. आपको बता दें कि 50000 से ज्यादा कीमत वाले फोन के लिए 38.5% कस्टम ड्यूटी देनी होती है. इसमें 35% मूल सीमा शुल्क और 3.5% अधिभार शामिल है.
2/6
सीमा शुल्क के साथ-साथ भारत सरकार फोन के कुल मूल्य पर 18% जीएसटी भी लगाती है. इसका मतलब इन सभी टैक्स के बाद फोन की अंतिम लागत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी.
सीमा शुल्क के साथ-साथ भारत सरकार फोन के कुल मूल्य पर 18% जीएसटी भी लगाती है. इसका मतलब इन सभी टैक्स के बाद फोन की अंतिम लागत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी.
3/6
वर्तमान सामान नियमों के मुताबिक अगर आपके द्वारा लाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत 50000 से कम है तो आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी.
वर्तमान सामान नियमों के मुताबिक अगर आपके द्वारा लाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत 50000 से कम है तो आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी.
4/6
जब्ती और जुर्माने से बचने के लिए भारत पहुंचने पर सीमा शुल्क के रेड चैनल पर अपने आईफोन की घोषणा करनी होगी. अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका सामान जब्त किया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
जब्ती और जुर्माने से बचने के लिए भारत पहुंचने पर सीमा शुल्क के रेड चैनल पर अपने आईफोन की घोषणा करनी होगी. अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका सामान जब्त किया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
5/6
एक से ज्यादा फोन लाना कमर्शियल इंपोर्ट माना जाता है. इसलिए आपको हर डिवाइस पर पूरा सीमा शुल्क देना होगा. आपको बता दें कि व्यक्तिगत इस्तेमाल की तुलना में व्यावसायिक इंपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटी नियम ज्यादा सख्त हैं.
एक से ज्यादा फोन लाना कमर्शियल इंपोर्ट माना जाता है. इसलिए आपको हर डिवाइस पर पूरा सीमा शुल्क देना होगा. आपको बता दें कि व्यक्तिगत इस्तेमाल की तुलना में व्यावसायिक इंपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटी नियम ज्यादा सख्त हैं.
6/6
चीन से आईफोन 17 इंपोर्ट करते समय इस बात का ध्यान रखें की वारंटी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. विदेश से खरीदे गए आईफोन की वारंटी सिर्फ उसी देश में मिल सकती है जहां से उसे खरीदा गया हो.
चीन से आईफोन 17 इंपोर्ट करते समय इस बात का ध्यान रखें की वारंटी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. विदेश से खरीदे गए आईफोन की वारंटी सिर्फ उसी देश में मिल सकती है जहां से उसे खरीदा गया हो.
Published at : 04 Oct 2025 06:24 PM (IST)
Tags :
Import Tax Customs Duty IPhone 17

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
हर कुंवारे की ख्वाहिश! दूल्हे को देख जोर जोर से रोने लगी दुल्हन, फिर लगा लिया गले- वीडियो वायरल
हर कुंवारे की ख्वाहिश! दूल्हे को देख जोर जोर से रोने लगी दुल्हन, फिर लगा लिया गले- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Audi Logo: किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget