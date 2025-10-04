यदि आप भारत में आईफोन 17 ला रहे हैं तो सीमा शुल्कों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है. आपको बता दें कि 50000 से ज्यादा कीमत वाले फोन के लिए 38.5% कस्टम ड्यूटी देनी होती है. इसमें 35% मूल सीमा शुल्क और 3.5% अधिभार शामिल है.