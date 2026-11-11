Expensive Indian Weddings: भारत में शादियां हमेशा से अपनी भव्यता, शाही सजावट और बड़े बजट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रही हैं. जब भी देश की सबसे महंगी शादियों की बात होती है, तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार का नाम आता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि साल 2018 में ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी का बजट लगभग 700 करोड़ रुपये रहा था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबानी परिवार के बाद भारत की सबसे महंगी शादी किसने की थी और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था.

सुब्रत रॉय के बेटों की शाही शादी

अंबानी परिवार के बाद भारत के इतिहास की सबसे महंगी शादी सहारा ग्रुप के संस्थापक रहे दिवंगत सुब्रत रॉय के दोनों बेटों की मानी जाती है. साल 2004 में सुब्रत रॉय के बड़े बेटे सुशांतो रॉय की शादी ऋचा से और छोटे बेटे सीमांतो रॉय की शादी चांदनी से हुई थी. लखनऊ के सहारा शहर में एक हफ्ते तक चले इस भव्य डबल वेडिंग समारोह में करीब 552 से 554 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

लखनऊ में उतरे थे प्राइवेट जेट, जुटी थीं 11,000 हस्तियां

उस दौर में 550 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था. इस शादी में देश-विदेश की करीब 11,000 से अधिक नामी हस्तियां शामिल हुई थीं. मेहमानों को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लखनऊ लाने के लिए खास तौर पर कई प्राइवेट जेट विमानों का इंतजाम किया गया था. समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज पहुंचे थे. मेहमानों के लिए भारत के अलावा इटालियन, मैक्सिकन और लेबनानी समेत कई देशों के 100 से ज्यादा खास व्यंजन परोसे गए थे. इसी मौके पर सुब्रत रॉय ने 101 गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई थी और करीब 1.5 लाख जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया था.

जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी

सिंगल वेडिंग यानी एक जोड़े की शादी की बात करें, तो अंबानी परिवार के बाद सबसे महंगी शादी कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी. जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्राह्मणी रेड्डी की रही है. नवंबर 2016 में नोटबंदी के ठीक बाद बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में ब्राह्मणी रेड्डी और राजीव रेड्डी की शादी हुई थी, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.

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सोने की परत वाले कार्ड और 50,000 मेहमान

जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के निमंत्रण कार्ड ही काफी चर्चा में रहे थे, जिनमें एलसीडी स्क्रीन लगी थी और सोने की परत चढ़ी थी. पांच दिनों तक चले इस समारोह में करीब 50,000 मेहमान शामिल हुए थे. शादी के लिए बेंगलुरु पैलेस में प्रसिद्ध हम्पी के मंदिरों और महलों की तर्ज पर विशाल सेट तैयार किए गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस शादी में दुल्हन की साड़ी की कीमत ही करीब 17 करोड़ रुपये और गहनों की कीमत लगभग 90 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

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