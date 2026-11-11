ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजExpensive Indian Weddings: भारत में अंबानी परिवार के बाद किसने की सबसे महंगी शादी, कितना आया था खर्च?

Expensive Indian Weddings: भारत में अंबानी परिवार के बाद किसने की सबसे महंगी शादी, कितना आया था खर्च?

Expensive Indian Weddings: अंबानी परिवार के बाद भारत की सबसे महंगी शादियों में सुब्रत रॉय के बेटों और ब्रह्माणी रेड्डी का विवाह शामिल है, जानिए इन शाही समारोहों में कितने करोड़ हुए थे खर्च

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Nov 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

Expensive Indian Weddings: भारत में शादियां हमेशा से अपनी भव्यता, शाही सजावट और बड़े बजट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रही हैं. जब भी देश की सबसे महंगी शादियों की बात होती है, तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार का नाम आता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि साल 2018 में ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी का बजट लगभग 700 करोड़ रुपये रहा था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबानी परिवार के बाद भारत की सबसे महंगी शादी किसने की थी और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था.

सुब्रत रॉय के बेटों की शाही शादी

अंबानी परिवार के बाद भारत के इतिहास की सबसे महंगी शादी सहारा ग्रुप के संस्थापक रहे दिवंगत सुब्रत रॉय के दोनों बेटों की मानी जाती है. साल 2004 में सुब्रत रॉय के बड़े बेटे सुशांतो रॉय की शादी ऋचा से और छोटे बेटे सीमांतो रॉय की शादी चांदनी से हुई थी. लखनऊ के सहारा शहर में एक हफ्ते तक चले इस भव्य डबल वेडिंग समारोह में करीब 552 से 554 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Gadi Eisenkot: आइजेनकोट का क्या है भारत कनेक्शन, PM बने तो क्या होगा भारत को फायदा?
आइजेनकोट का क्या है भारत कनेक्शन, PM बने तो क्या होगा भारत को फायदा?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: हमारे लिए कितना जरूरी है काला सागर, क्यों यहां शांति चाहता है भारत?
हमारे लिए कितना जरूरी है काला सागर, क्यों यहां शांति चाहता है भारत?
जनरल नॉलेज
Yamuna River Pollution: दिल्ली यमुना में कहां से आता है झाग, ये कितना खतरनाक?
दिल्ली यमुना में कहां से आता है झाग, ये कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
Why Helicopters Not Used: हवाई सेवा के लिए क्यों नहीं होता हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल, एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दिखता यह?
हवाई सेवा के लिए क्यों नहीं होता हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल, एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दिखता यह?

लखनऊ में उतरे थे प्राइवेट जेट, जुटी थीं 11,000 हस्तियां

उस दौर में 550 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था. इस शादी में देश-विदेश की करीब 11,000 से अधिक नामी हस्तियां शामिल हुई थीं. मेहमानों को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लखनऊ लाने के लिए खास तौर पर कई प्राइवेट जेट विमानों का इंतजाम किया गया था. समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज पहुंचे थे. मेहमानों के लिए भारत के अलावा इटालियन, मैक्सिकन और लेबनानी समेत कई देशों के 100 से ज्यादा खास व्यंजन परोसे गए थे. इसी मौके पर सुब्रत रॉय ने 101 गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई थी और करीब 1.5 लाख जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया था.

जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी

सिंगल वेडिंग यानी एक जोड़े की शादी की बात करें, तो अंबानी परिवार के बाद सबसे महंगी शादी कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी. जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्राह्मणी रेड्डी की रही है. नवंबर 2016 में नोटबंदी के ठीक बाद बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में ब्राह्मणी रेड्डी और राजीव रेड्डी की शादी हुई थी, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.

यह भी पढ़ें: Tsunami Causes: सुनामी कैसे आती है, समुद्र के नीचे भूकंप से उठने वाली लहरें कितनी खतरनाक?

सोने की परत वाले कार्ड और 50,000 मेहमान

जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के निमंत्रण कार्ड ही काफी चर्चा में रहे थे, जिनमें एलसीडी स्क्रीन लगी थी और सोने की परत चढ़ी थी. पांच दिनों तक चले इस समारोह में करीब 50,000 मेहमान शामिल हुए थे. शादी के लिए बेंगलुरु पैलेस में प्रसिद्ध हम्पी के मंदिरों और महलों की तर्ज पर विशाल सेट तैयार किए गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस शादी में दुल्हन की साड़ी की कीमत ही करीब 17 करोड़ रुपये और गहनों की कीमत लगभग 90 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

यह भी पढ़ें: Book Publishing Cost: आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
ABPLIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Gadi Eisenkot: आइजेनकोट का क्या है भारत कनेक्शन, PM बने तो क्या होगा भारत को फायदा?
आइजेनकोट का क्या है भारत कनेक्शन, PM बने तो क्या होगा भारत को फायदा?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: हमारे लिए कितना जरूरी है काला सागर, क्यों यहां शांति चाहता है भारत?
हमारे लिए कितना जरूरी है काला सागर, क्यों यहां शांति चाहता है भारत?
जनरल नॉलेज
Yamuna River Pollution: दिल्ली यमुना में कहां से आता है झाग, ये कितना खतरनाक?
दिल्ली यमुना में कहां से आता है झाग, ये कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
Why Helicopters Not Used: हवाई सेवा के लिए क्यों नहीं होता हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल, एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दिखता यह?
हवाई सेवा के लिए क्यों नहीं होता हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल, एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दिखता यह?
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget