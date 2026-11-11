NCP विलय की अटकलों के बीच सुनेत्रा पवार ने दिया अहम संकेत, कहा- ‘बातें सामने आएंगी…’

महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों (NCP और NCP-SP) के विलय को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. इसी बीच एक और घटनाक्रम सामने आया है. अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात के लिए समय मांगा था. इस संभावित मुलाकात के चलते महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में दोनों गुटों के विलय और एक नए राजनीतिक भूचाल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था.

हालांकि, आज शरद पवार किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है. वहीं, हमारे विधायक शरद पवार से मिलने नहीं जाएंगे, ऐसा बयान उमेश पाटील ने दिया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विलय को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं चल रही है.

इसी बीच दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के बीच चल रही मुलाकातों, चर्चाओं और राजनीतिक घटनाक्रमों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती में मीडिया से बातचीत के दौरान सूचक प्रतिक्रिया दी है.

सोनिया गांधी की किताब में अपने जिक्र पर बोले अन्ना हजारे- 'मेरी आलोचना करने के बजाय...'

सुनेत्रा पवार ने क्या कहा?

सुनेत्रा पवार ने कहा, “मुझे पता है कि इस समय आप यहां एक अलग विषय को लेकर उत्सुक हैं. फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसा समय आएगा, वैसी बातें हमें पता चलती रहेंगी.”

इस बीच, इन राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

अमोल मिटकरी की प्रतिक्रिया

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि आदरणीय सुनेत्रा वहिनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. पार्टी के हित में वह जो भी फैसला लेंगी, वह अजित दादा के हम सभी सामान्य कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा.

उन्होंने आगे कहा कि वहिनी ने पहले भी दादा के इस मूलमंत्र को कायम रखा था कि ‘नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं’ और आज भी वह इसी विचार को आगे बढ़ा रही हैं. पार्टी के हित के साथ-साथ महाराष्ट्र के हित में फैसला लेने के लिए वह सक्षम और मजबूत हैं.

शरद पवार से NCP विधायकों की मुलाकात की बात खारिज

वहीं, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अनिल भाईदास पाटील ने उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अजित पवार गुट के विधायक विलय के मुद्दे पर शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं.

अनिल भाईदास पाटील ने कहा, “राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विलय को लेकर मीडिया में लगातार जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वैसी कोई बात मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही है. आज अगर पार्थ पवार ने पवार साहब से मुलाकात की है, तो वह दिवाली की शुभकामनाएं देने और उनकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए हुई होगी.”

उन्होंने आगे कहा, “प्रफुल्ल पटेल भी जब पवार साहब अस्पताल में भर्ती थे, तब उनसे मिलने गए थे. उन्होंने कई वर्षों तक उनके साथ काम किया है. ऐसे में उनका हालचाल पूछना महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है. मेरी जानकारी के मुताबिक, ये मुलाकातें इसी भावना से हुई हैं. मुझे नहीं लगता कि इन मुलाकातों में विलय को लेकर कोई चर्चा हुई है.”

अनिल भाईदास पाटील ने आगे कहा, “जहां तक मुझे जानकारी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों की ओर से शरद पवार से मुलाकात के लिए किसी ने समय नहीं मांगा है. न ही इस तरह का कोई संदेश मुझे मिला है.”

उन्होंने कहा, “हालांकि, शरद पवार जैसे वरिष्ठ और देशव्यापी नेता के साथ कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक काम किया है. अगर वह अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे हैं, तो उनसे मिलने और उनकी तबीयत का हालचाल पूछने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है? जरूरत पड़ी तो हम भी उनकी तबीयत का हालचाल पूछने जा सकते हैं.” अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल लगभग सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में हैं. इसलिए अभी तक शरद पवार से मिलने जाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है.

महाराष्ट्र: NCP में फिर टूट की आहट! संजय राउत बोले- 20 से 22 विधायक छोड़ेंगे पार्टी