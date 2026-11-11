हर साल टीवी और ओटीटी पर आने वाला रियलिटी शो बिग बॉस ऑडियंस के बीच काफी लोकप्रिय रहता है. फिलहाल बिग बॉस का सीजन 20 चल रहा है. इस शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स चर्चा में आ जाते हैं. कोई अपनी बेबाक बातों से पहचान बनाता है तो कोई अपने झगड़ों, दोस्ती और अलग अंदाज के कारण फेमत हो जाता है. यही वजह है कि आम लोगों से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज तक, कई लोग बिग बॉस के घर का हिस्सा बनना चाहते हैं.

कई लोगों को लगता है कि बिग बॉस में जाने के लिए भी दूसरे रियलिटी शोज की तरह ऑडिशन देना पड़ता है. वहीं कुल लोगों को लगता है कि इसके लिए कोई फॉर्म भरना होता है और मेकर्स कंटेस्टेंट्स का चुनाव करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर बिग बॉस में एंट्री मिलती कैसे है और इसके लिए क्या तैयारी करनी होती है.

बिग बॉस में नहीं होता ऑडिशन

आमतौर पर लोग मानते हैं कि बिग बॉस में एंट्री पाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फिर ऑडिशन के कई राउंड से गुजरना होता है. हालांकि ऐसा बिलकुल नहीं होता. अगस्त 2026 में बिग बॉस की आवाज यानी नैरेटर विजय विक्रम सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि हिंदी बिग बॉस एक इनविटेशन बेस्ड रियलिटी शो है, न कि ऑडिशन बेस्ड शो.

इसका मतलब है कि शो की टीम अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक लोगों को खुद अप्रोच करती है. किसी को शो में एंट्री दिलाने का दावा करने वाला व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है. जब कभी शो में आम जनता की एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है, तो जैसे वूट या कलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं. इसके लिए आपको अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और जरूरी जानकारी भरकर आवेदन करना होता है.

यह भी पढ़ें: Drug Trafficking Punishment: एयरपोर्ट पर गांजे के साथ पकड़े गए तो कितनी होगी सजा, किन धाराओं में जाना होगा जेल

ऐसे चुने जाते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट

बिग बॉस में कंटेस्टेंट चुनने के लिए मेकर्स की अपनी एक टीम होती है. यह टीम ऐसे लोगों की तलाश करती है, जिनकी पर्सनैलिटी ऑडियंस को आकर्षित कर सके. इसके लिए सोशल मीडिया पर लोकप्रिय चेहरों, कलाकारों, इन्फ्लुएंसर्स और अलग-अलग क्षेत्रों में पहचान बनाने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है.

कंटेस्टेंट चुनते समय केवल लोकप्रियता ही नहीं देखी जाती, बल्कि उनकी बातचीत करने का तरीका, सोच, कॉन्फिडेंस और दूसरे लोगों के साथ तालमेल बनाने की कैपेसिटी भी मायने रखती है. शो में अलग-अलग विचारों और पर्सनालिटी वाले लोगों को शामिल करने की कोशिश की जाती है, ताकि घर के अंदर दिलचस्प परिस्थितियां बन सकें. इसके बाद संभावित कंटेस्टेंट्स से संपर्क किया जाता है.

बिग बॉस में जाने के लिए ऐसे करें तैयारी

अगर आप भी बिग बॉस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो केवल लोकप्रिय होने के बजाय अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए. सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट और विचारों को सामने रखें. कोशिश करें कि लोग आपको आपके काम और पर्सनालिटी से पहचानें.

बिग बॉस में कई बार ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, जिनकी सोच आपसे बिल्कुल अलग होती है. इसलिए अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना और दूसरों की बात सुनना सीखें. कैमरे के सामने बोलने की आदत डालें. अपनी बात बिना झिझक रखने की प्रैक्टिस करें. बिग बॉस का घर सामान्य जिंदगी से काफी अलग होता है. यहां परिवार और दोस्तों से दूरी, सीमित सुविधाएं और लगातार कैमरों के बीच रहना पड़ता है. ऐसे में मेंटल हेल्थ स्ट्रोन्ग बनाएं.

यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: GRAP-3 के बाद GRAP-4 लेकिन उसके बाद क्या, जहरीली हवा के लिए क्या नियम?