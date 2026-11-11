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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGen Z को श्री श्री रविशंकर ने दी सलाह, 'दिक्कत है तो आवाज जरूर उठाएं लेकिन...

Gen Z को श्री श्री रविशंकर ने दी सलाह, 'दिक्कत है तो आवाज जरूर उठाएं लेकिन...

श्री श्री रविशंकर ने कहा कि Gen Z अपनी किसी भी चिंता या शिकायतों को लेकर अपनी आवाज जरूर उठाएं और उस पर खुलकर अपनी बात जरूर रखें, लेकिन किसी भी असामाजिक तत्व के संपर्क में न आएं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Nov 2026 11:33 PM (IST)
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देश भर में पिछले कुछ समय में युवाओं और Gen Z की तरफ से शिक्षा, परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चिंता जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है. इसे लेकर अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने Gen Z युवाओं को बड़ी सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि Gen Z अपनी किसी भी चिंता और शिकायत को लेकर आवाज जरूर उठाएं, लेकिन वे अपने आप को असामाजिक तत्वों के साथ न जोड़ें और उनसे दूरी बनाए रखें.

गुजरात के आणंद जिले में बुधवार (11 नवंबर, 2026) को आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा, ‘मैं कहना चाहूंगा कि आप (Gen Z) अपनी किसी भी चिंता या शिकायत को लेकर परेशान हैं, तो उसके संबंध में अपनी आवाज जरूर उठाएं और उस पर खुलकर अपनी बात जरूर रखें. ऐसा करना बिल्कुल सही और जायज है. मगर, यह जरूर सुनिश्चित करें कि आप खुद को किसी असामाजिक तत्वों के संपर्क में न आने दें.’

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उन्होंने कहा, ‘अक्सर देशद्रोही और असामाजिक तत्व ऐसे आंदोलनों में घुसपैठ कर जाते हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखें.’

माता-पिता अपने बच्चों को समझाएं- श्री श्री रविशंकर

श्री श्री रविशंकर ने कहा, ‘असामाजिक तत्वों की संगति बहुत ही नुकसानदायक होता है. इसलिए माता-पिता पहले अपने बच्चों को समझाएं कि क्या खतरनाक दुष्प्रभाव होता है, उसको समझाएं. उसका समय को लिमिट करें.’ 

इस दौरान जब आध्यात्मिक गुरु से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से दीपावली पर्व की बधाई देते हुए ‘दिवाली खुशियों की ईद है’ वाली टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया, तब श्री श्री रविशंकर ने कहा, ‘मैं दूसरों की बातों पर टिप्पणी नहीं करता हूं.’

दिल्ली, मुंबई से लेकर केरलम के कोच्चि तक Gen Z ने किया आंदोलन

उल्लेखनीय है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका के नेतृत्व में दिल्ली में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में Gen Z युवा और छात्रों ने बड़ी संख्या में मौजूद होकर करीब एक महीने तक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया था.

इसके बाद सीजेपी के अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी, चुनावों में धांधली के आरोपों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर दक्षिण भारतीय राज्य केरलम के कोच्चि तक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया गया. 

यह भी पढ़ेंः ‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 11 Nov 2026 11:33 PM (IST)
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