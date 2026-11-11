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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?

क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंग में उनके पति राजीव गांधी की अंतिम इच्छा के बारे में बताया कि "वे उनकी मां( इंदिरा गांधी) की तरह अपनी आंखें दान करना चाहते थे."

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 07:28 PM (IST)
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कांग्रेस की पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी इन दिनों अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर बेहद चर्चा में हैं. उनकी इस किताब में एक बेहद संवेदनात्मक और भावपूर्ण क्षण का बयां किया गया है, जिसमें उन्हें राजीव गांधी की आखिरी इच्छा को पूरी न कर पाने का मलाल रह जाता है. 

सोनिया गांधी अपनी किताब बिलॉन्गिंग में राजीव गांधी की हत्या के बाद के पलों को याद करते हुए लिखती हैं कि "अचानक मेरे मन में राजीव को देखने की तीव्र इच्छा जागी. मुझे उनसे मिलना ही था. मुझे बार-बार रोका गया. मुझसे कहा गया, "अभी नहीं, अभी नहीं. थोड़ा और धैर्य रखिए." मुझे याद आया—हां, मुझे पूरा यकीन था—कि राजीव ने अपनी आंखें दान करने का फैसला किया था. उनकी मां ने भी अपनी आंखें दान की थीं, लेकिन उस दुखद समय में हम यह बात याद नहीं रख पाए थे.

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डॉक्टर ने कहा- 'आंखें? कुछ भी नहीं बचा'

आगे उन्होंने लिखा, अब मुझे राजीव को देखना ही था. अब कोई बहाना नहीं चल सकता था. मुझे किसी को उनकी अंतिम इच्छा के बारे में बताना था. मेरे मन में हमारे पारिवारिक डॉक्टर का ख्याल आया, जो संकट के समय हमेशा हमारे साथ रहते थे. मैंने पूछा, "क्या डॉ. माथुर यहां हैं? मुझे उनसे तुरंत बात करनी है. यह बहुत जरूरी है."

जब सोनिया ने डॉक्टर को राजीव की आंखें दान करने की इच्छा के बारे में बताया तो डॉक्टर ने बेहद कड़वे अंदाज में जवाब दिया कि "आंखें? अरे क्या बात कर रही हो, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं!"

सोनिया को लगा- 'मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई'

सोनिया ने इस बेहद दर्दनाक क्षण के बारे में लिखा कि "डॉक्टर का यह जवाब मेरे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था. मेरा पेट मिचलाने लगा. ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी. मैं सांस नहीं ले पा रही थी. मेरा मन कर रहा था कि मैं मर जाऊं. मुझे उनके साथ ही चले जाना चाहिए था. मुझे भी वहीं होना चाहिए था. प्रियंका ने मुझे संभाला. डॉक्टर के उस कठोर और स्पष्ट जवाब ने मुझे मेरे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु की भयावह सच्चाई से रूबरू करा दिया था. अब मुझे समझ आ गया था कि वह मुझसे क्या छिपा रही थी."

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 11 Nov 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Soniya Gandhi
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