दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाले कई लोगों के लिए भारत सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा देश भी है, जहां वे अपना भविष्य बसाना चाहते हैं. कोई यहां नौकरी और बिजनेस के सिलसिले में आता है, तो किसी का परिवार या पुरानी जड़ें भारत से जुड़ी होती हैं. ऐसे में कई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता हासिल करना चाहते हैं.

लेकिन क्या किसी दूसरे देश का नागरिक आसानी से भारत की नागरिकता ले सकता है? इसके लिए कितने आवेदन कहां करना होता है? भारतीय कानून में विदेशी नागरिकों के लिए नागरिकता हासिल करने के अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत किसी व्यक्ति को अलग-अलग तरीकों से भारत की नागरिकता मिल सकती है.

इन तरीकों से मिल सकती है भारतीय नागरिकता

पहला तरीका जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना है, जिसमें व्यक्ति के जन्म की तारीख और माता-पिता की नागरिकता के आधार पर पात्रता तय होती है. दूसरा तरीका वंश के आधार पर नागरिकता हासिल करना है. इसके तहत विदेश में जन्मे व्यक्ति को उसके माता-पिता की भारतीय नागरिकता के आधार पर नागरिकता मिल सकती है. तीसरा तरीका रजिस्ट्रेशन है. इसके तहत भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिक से शादी करने वाले विदेशी और कानून में बताई गई कुछ अन्य श्रेणियों के लोग आवेदन कर सकते हैं. चौथा तरीका नेचुरलाइजेशन है, जिसमें निर्धारित अवधि तक भारत में कानूनी रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक जरूरी शर्तें पूरी करके नागरिकता हासिल कर सकते हैं.

भारतीय नागरिक से शादी करने पर भी मिलती है नागरिकता

अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय महिला या पुरुष से शादी करता है, तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि शादी होते ही भारतीय नागरिकता नहीं मिलती. नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(c) के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक से विवाहित होना और आवेदन से ठीक पहले सात साल तक भारत में सामान्य रूप से निवास करना जरूरी है. इसके अलावा वैध विदेशी पासपोर्ट, रेजिडेंशियल परमिट और भारत में पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज देने होते हैं. आवेदन की जांच के बाद ही नागरिकता देने पर फैसला लिया जाता है.

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कितने साल भारत में रहने पर मिल सकती है नागरिकता?

नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पाने के लिए सामान्य तौर पर विदेशी नागरिक को आवेदन से ठीक पहले 12 महीने लगातार भारत में रहना होता है. इसके अलावा उससे पहले के 14 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 11 साल भारत में निवास या निर्धारित सरकारी सेवा की शर्त पूरी करनी होती है. इस तरह सामान्य नियम के तहत कुल 12 साल की निवास संबंधी शर्त सामने आती है. इसके साथ ही आवेदक को अच्छे व्यवहार, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान और भारत में रहने की इच्छा जैसी अन्य शर्तें भी पूरी करनी होती हैं. हालांकि विशेष परिस्थितियों में सरकार कुछ शर्तों में छूट दे सकती है.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं. इसके बाद अपनी पात्रता के अनुसार नागरिकता का विकल्प चुनें और संबंधित फॉर्म भरें. पंजीकरण के लिए अलग-अलग श्रेणियों में फॉर्म उपलब्ध हैं, जबकि नेचुरलाइजेशन के लिए फॉर्म VIII निर्धारित है. अब पासपोर्ट, रेजिडेंशियल परमिट, विवाह प्रमाणपत्र या अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें. आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद और एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रखें. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जमा करें. अगर आवेदक भारत से बाहर रह रहा है, तो उसे आवेदन का प्रिंटआउट संबंधित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जमा करना होता है. आवेदन की स्थिति भी आधिकारिक पोर्टल पर देखी जा सकती है.

आवेदन की फीस अलग-अलग होती है

भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन शुल्क फॉर्म और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है. इसलिए आवेदन करने से पहले पोर्टल पर संबंधित फॉर्म की फीस जरूर जांचें. CAA के तहत आवेदन करने वालों के लिए भी अलग शुल्क संबंधी प्रावधान हैं. केवल ऑनलाइन आवेदन कर देने से नागरिकता सुनिश्चित नहीं होती. दस्तावेजों की जांच, सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट और अधिकारी की मंजूरी के बाद ही नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है.

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