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शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज

Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन शादी के बंधन में बंध गए हैं. उनकी वेडिंग की पहली फोटो भी सामने आ गई है. देखिए फर्स्ट फोटो.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 09:37 PM (IST)
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म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. काव्या मारन के साथ उनके रिश्ते की चर्चा खूब रही. ऐसे में अब कपल ने अपने रिश्ते पर ऑफिशियल मुहर लगा दी है. वो शादी के बंधन में बंध गए हैं. अनिरुद्ध की नई नवेली दुल्हनिया संग शादी की पहली फोटो भी सामने आ गई है. 

दरअसल, अनिरुद्ध रविचंद्रन ने शादी के बाद काव्या मारन के साथ शादी की पहली फोटो शेयर की है. म्यूजिक कंपोजर ने काव्या के साथ वेडिंग फोटो शेयर कर प्यार भरा नोट भी लिखा है. उनकी शादी की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है.

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अनिरुद्ध ने काव्या के साथ शेयर की शादी की पहली फोटो

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविंचद्रन ने काव्या मारन के साथ शादी की पहली तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने लिखा, 'मेरी जिंदगी का वो एक मौका, जो जिंदगी भर के लिए है.' इसके साथ उन्होंने डेट भी मेंशन की है, '11.11'.

 
 
 
 
 
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इसके अलावा काव्या मारन और अनिरुद्ध के लुक के बारे में बात की जाए तो म्यूजिक कंपोजर को साउथ इंडियन स्टाइल में देखा जा सकता है. वो शेरवानी में नजर आए. वहीं, अनिरुद्ध के कपड़ों के साथ ही काव्या ने भी मैचिंग किया है. इसमें उन्हें गोल्डन पीच कलर के लहंगे में देखा जा सकता है. इसमें दोनों की ट्यूनिंग कमाल की लग रही है और वेडिंग ग्लो चेहरे पर साफतौर से देखा जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो बताया जा रहा है कि कपल का ग्रांड रिसेप्शन चेन्नई में 21 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें राजनीति से लेकर सिनेमा जगत तक कई बड़े सितारों को आमंत्रित करने की जानकारी है. उनकी शादी में रजनीकांत भी पहुंचे थे.

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सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता

अनिरुद्ध रविंचद्रन और काव्या मारन की शादी की तस्वीर सामने आने के बाद लोग इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. फैंस तो बधाइयां दे रहे हैं साथ ही सेलेब्स भी पीछे नहीं रहे. इसमें एटली कुमार, सामंथा, पूजा हेगड़े, सौंदर्या रजनीकांत, लक्ष्मी मांचू और अमान मलिक जैसे अन्य सेलेब्स के नाम शामिल हैं, जिन्होंने शादी की ढेर सारी बधाइयां दी है.

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अनिरुद्ध रविंचद्रन और काव्या मारन के बारे में

बहरहाल, अनिरुद्ध रविंचद्रन के बारे में बात की जाए तो वो इंडस्ट्री के आज के जमाने के हाईएस्ट पेड म्यूजिक कंपोजर हैं. उन्होंने तमिल सिनेमा में कई बड़े हिट्स म्यूजिक दिए हैं. उन्होंने हिंदी में अपना डेब्यू शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' से साल 2023 में किया था. वो लता रजनीकांत के भांजे हैं और लता रजनीकांत की वाइफ हैं. उनके दो बच्चे ऐश्वर्या और सौंदर्या हैं, जो कि अनिरुद्ध के कजिन हैं.

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अब अगर बात की जाए काव्या मारन के बारे में तो वो फिल्ममेकर और इंडस्ट्रियलिस्ट कालनिति मारन की बेटी हैं. वो आईपीएल फ्रेंचाइजी की सनराइसेस हैदराबाद की सीईओ भी हैं. वो सन टीवी नेटवर्क की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, जिसके मालिक उनके पिता हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Anirudh Ravichander
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