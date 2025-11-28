हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?

क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?

अमेरिका में लोगों को 1971 में हथियार रखने का अधिकार दिया गया था. संविधान में संशोधन करने के बाद कोई भी व्यक्ति हथियार खरीद सकता था.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव  | Updated at : 28 Nov 2025 04:42 PM (IST)
दुनिया के सबसे विकसित देशों में शुमार अमेरिका भले ही सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर माना जाता हो, लेकिन यहां का गन कल्चर अपने ही देश के लिए नासूर बना हुआ है. ऐसा हम नहीं कर रहे, बल्कि इसकी गवाही खुद अमेरिकी सरकार के आंकड़े देते हैं, जहां गोलीबार की घटनाओं में लाखों नागरिक मारे जा चुके हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 51 साल में अमेरिका में हुई गोलीबारी की घटनाओं में 15 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. अब अमेरिका के वाशिंगटन में गोलीबारी की घटना में एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई. हालांकि, ट्रंप ने इसे आतंकी हमला बताया है. ऐसे में चलिए जानते हैं इसके गन कल्चर के बारे में.
जहां भारत जैसे देश में आम नागरिकों के लिए हथियार रखने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है. अमेरिकी कानून के मुताबिक, 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति सीधे बंदूक खरीद सकता है.
18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को बंदूक बेचने वाली शॉप पर एक फॉर्म भरना होता है, उनका वैरीफिकेशन होने के बाद उसे बंदूक रखने की इजाजत मिल जाती है. यह प्रक्रिया महज एक से डेढ़ घंटे में पूरी हो जाती है.
अमेरिकी कानून के मुताबिक, कोई भी अमेरिकी नागरिक राइफल या छोटा हथियार रख सकता है. इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है. हालांकि, किसी भी व्यक्ति को एके-47 जैसे खतरनाक हथियार रखने की इजाजत नहीं होती है.
बता दें, अमेरिका में लोगों को 1971 में हथियार रखने का अधिकार दिया गया था. संविधान में संशोधन करने के बाद कोई भी व्यक्ति हथियार खरीद सकता था. इसे द गन कंट्रोल एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद अमेरिका में गन कल्चर तेजी से बढ़ता चला गया.
आज अमेरिका में आए दिन होने वाली गोलीबारी के पीछे इसी गन कल्चर का हाथ है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस देश की आबादी करीब 33 करोड़ है, जबकि बंदूके लगभग 40 करोड़ हैं. यही कारण है कि बीते 50 सालों में गन कल्चर के कारण यहां 15 लाख मौतें हो चुकी हैं.
Published at : 28 Nov 2025 04:42 PM (IST)
विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
इंडिया
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
