एक्सप्लोरर
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
अमेरिका में लोगों को 1971 में हथियार रखने का अधिकार दिया गया था. संविधान में संशोधन करने के बाद कोई भी व्यक्ति हथियार खरीद सकता था.
दुनिया के सबसे विकसित देशों में शुमार अमेरिका भले ही सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर माना जाता हो, लेकिन यहां का गन कल्चर अपने ही देश के लिए नासूर बना हुआ है. ऐसा हम नहीं कर रहे, बल्कि इसकी गवाही खुद अमेरिकी सरकार के आंकड़े देते हैं, जहां गोलीबार की घटनाओं में लाखों नागरिक मारे जा चुके हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 28 Nov 2025 04:42 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
जनरल नॉलेज
7 Photos
एक पहिए से लेकर पूरे डब्बे तक... कितने में बनती है एक ट्रेन, चलने के बाद रेलवे की कितनी होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
8 Photos
22, 18 या 14... 2 तोले की सोने की चेन कितने कैरेट में रहेगी मजबूत, कितना होगा खर्च?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट HR88B8888, दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन-सी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
इंडिया
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
जनरल नॉलेज
7 Photos
एक पहिए से लेकर पूरे डब्बे तक... कितने में बनती है एक ट्रेन, चलने के बाद रेलवे की कितनी होती है कमाई?
एबीपी लाइव
Opinion