आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम

अगर कोई मरीज केवल डॉक्टर को दिखाने गया है और अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है तो उसे ओपीडी इलाज माना जाता है. ऐसे मामलों में दवाई और सामान्य जांच का खर्च आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं होता है. इसके लिए मरीज को अपनी जेब से ही खर्च देना होता है.