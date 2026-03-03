हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम

आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम

अगर कोई मरीज केवल डॉक्टर को दिखाने गया है और अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है तो उसे ओपीडी इलाज माना जाता है. ऐसे मामलों में दवाई और सामान्य जांच का खर्च आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 03 Mar 2026 10:03 AM (IST)
अगर कोई मरीज केवल डॉक्टर को दिखाने गया है और अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है तो उसे ओपीडी इलाज माना जाता है. ऐसे मामलों में दवाई और सामान्य जांच का खर्च आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं होता है.

भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है. इस योजना के तहत एलिजिबल लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. खासकर तब जब किसी गंभीर बीमारी में अस्पताल में भर्ती होना पड़े. ऐसे समय में इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है, जिससे गरीब परिवारों पर स्वास्थ्य संबंधी खर्चे का बोझ कम होता है. हालांकि आयुष्मान कार्ड बन जाने का मतलब यह नहीं है कि हर तरह का इलाज मुफ्त हो जाएगा. यह योजना मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने वाले इलाज पर लागू होती है. वहीं कई ऐसी सेवाएं और उपचार है जो इस स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं. इसलिए हॉस्पिटल जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि कौन सा खर्च इस योजना के तहत कवर होगा और कौन सा नहीं.

1/7
अगर कोई मरीज केवल डॉक्टर को दिखाने गया है और अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है तो उसे ओपीडी इलाज माना जाता है. ऐसे मामलों में दवाई और सामान्य जांच का खर्च आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं होता है. इसके लिए मरीज को अपनी जेब से ही खर्च देना होता है.
अगर कोई मरीज केवल डॉक्टर को दिखाने गया है और अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है तो उसे ओपीडी इलाज माना जाता है. ऐसे मामलों में दवाई और सामान्य जांच का खर्च आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं होता है. इसके लिए मरीज को अपनी जेब से ही खर्च देना होता है.
2/7
इसके अलावा अगर आपने हॉस्पिटल में भर्ती हुए बिना केवल जांच या टेस्ट कराएं है, तो उसका पेमेंट भी खुद करना पड़ सकता है. हालांकि अगर डॉक्टर की सलाह पर हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज हो रहा है तो उस कंडीशन में टेस्ट का खर्च कवर हो सकता है.
इसके अलावा अगर आपने हॉस्पिटल में भर्ती हुए बिना केवल जांच या टेस्ट कराएं है, तो उसका पेमेंट भी खुद करना पड़ सकता है. हालांकि अगर डॉक्टर की सलाह पर हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज हो रहा है तो उस कंडीशन में टेस्ट का खर्च कवर हो सकता है.
Published at : 03 Mar 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Ayushman Card Rules PMJAY Scheme Free Treatment Limit OPD Not Covered

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
यूटिलिटी
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
यूटिलिटी
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: 'भयंकर हमले बाकी...' ईरान संग क्या करेगा अमेरिका? मार्को रूबियो ने बताया जंग के पीछे क्या है प्लान
'भयंकर हमले बाकी...' ईरान संग क्या करेगा अमेरिका? मार्को रूबियो ने बताया जंग के पीछे क्या है प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: 'प्री-वेडिंग फोटोशूट' के लिए गये UP के पांच लोग दुबई में फंसे, PM मोदी से लगाई गुहार
'प्री-वेडिंग फोटोशूट' के लिए गये UP के पांच लोग दुबई में फंसे, PM मोदी से लगाई गुहार
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
Weather Forecast: होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
ट्रेंडिंग
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget