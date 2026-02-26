एक्सप्लोरर
Holi 2026 Wishes in Bhojpuri: इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा
यूपी-बिहार में होली का अपना ही रंग होता है. यहां होली सिर्फ गुलाल और पिचकारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भोजपुरी गीत, हंसी- ठिठोली और दिल से दी गई शुभकामनाएं इस पर्व को और खास बना देती है.
होली का त्योहार रंग, उमंग और अपनापन लेकर आता है. अलग-अलग राज्यों में इसे अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन यूपी-बिहार में होली का अपना ही रंग होता है. यहां होली सिर्फ गुलाल और पिचकारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भोजपुरी गीत, हंसी- ठिठोली और दिल से दी गई शुभकामनाएं इस पर्व को और खास बना देती है. भोजपुरी में होली की बधाई देने का मजा ही अलग है. जब अपने क्षेत्र की भाषा में प्यार भरे शब्द कहे जाते हैं तो त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है. अगर आप भी इस बार अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को भोजपुरी में होली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपने परिवार और दोस्तों को भोजपुरी में कैसे बधाई दे सकते हैं.
1/10
2/10
Published at : 26 Feb 2026 09:59 AM (IST)
लाइफस्टाइल
10 Photos
इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा
लाइफस्टाइल
10 Photos
होली पर अपनों को दें खास अंदाज में शुभकामनाएं, यहां देखें बेस्ट मैसेज-GIF और स्टेटस
लाइफस्टाइल
7 Photos
काशी में रंगभरी एकादशी की शुरुआत, भगवान विश्वनाथ और माता गौरा का अनोखा रंग उत्सव! देखें फोटो
लाइफस्टाइल
9 Photos
स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे छुड़ाएं होली के जिद्दी रंग, जानें बेहद आसान देसी उपाय
लाइफस्टाइल
10 Photos
रंगों और पैटर्न से बनाएं शानदार डिजाइंस, देखें टॉप 10 आसान और क्रिएटिव होली रंगोली आइडियाज
लाइफस्टाइल
6 Photos
Holashtak 2026: होली से पहले होलाष्टक के भयंकर 8 दिन! घर में हैं छोटे बच्चे तो इन बातों का रखे ध्यान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
होली पर महासमंजस खत्म, शास्त्रों की गणना ने बताई रंगवाली होली खेलने की सही तारीख
लाइफस्टाइल
आमलकी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा
लाइफस्टाइल
Holika Dahan 2026: 3 मार्च को ही जलेगी 'HOLI' होलिका दहन की तिथि, मुहूर्त और भद्रा समय, सब नोट करें
लाइफस्टाइल
नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion