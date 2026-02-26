हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Holi 2026 Wishes in Bhojpuri: इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा

Holi 2026 Wishes in Bhojpuri: इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा

यूपी-बिहार में होली का अपना ही रंग होता है. यहां होली सिर्फ गुलाल और पिचकारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भोजपुरी गीत, हंसी- ठिठोली और दिल से दी गई शुभकामनाएं इस पर्व को और खास बना देती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Feb 2026 09:59 AM (IST)
यूपी-बिहार में होली का अपना ही रंग होता है. यहां होली सिर्फ गुलाल और पिचकारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भोजपुरी गीत, हंसी- ठिठोली और दिल से दी गई शुभकामनाएं इस पर्व को और खास बना देती है.

होली का त्योहार रंग, उमंग और अपनापन लेकर आता है. अलग-अलग राज्यों में इसे अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन यूपी-बिहार में होली का अपना ही रंग होता है. यहां होली सिर्फ गुलाल और पिचकारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भोजपुरी गीत, हंसी- ठिठोली और दिल से दी गई शुभकामनाएं इस पर्व को और खास बना देती है. भोजपुरी में होली की बधाई देने का मजा ही अलग है. जब अपने क्षेत्र की भाषा में प्यार भरे शब्द कहे जाते हैं तो त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है. अगर आप भी इस बार अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को भोजपुरी में होली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपने परिवार और दोस्तों को भोजपुरी में कैसे बधाई दे सकते हैं.

1/10
होली का गुलाल बा, रंगों की बहार बा, गुजिया की मिठास बा, एक बात खास बा, सबके दिल में प्यार बा, यही होली का त्योहार बा. Happy Holi 2026
होली का गुलाल बा, रंगों की बहार बा, गुजिया की मिठास बा, एक बात खास बा, सबके दिल में प्यार बा, यही होली का त्योहार बा. Happy Holi 2026
2/10
फाल्गुन का त्यौहार बा खूब मस्ती का अंबार बा भाभी संग खेलिया खूब मस्ती मेंं भांग का खुमार बा होली आ जोगी सारारारारारा... हैप्पी होली 2026
फाल्गुन का त्यौहार बा खूब मस्ती का अंबार बा भाभी संग खेलिया खूब मस्ती मेंं भांग का खुमार बा होली आ जोगी सारारारारारा... हैप्पी होली 2026
Published at : 26 Feb 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
HOLI Holi 2026 Happy Holi 2026 Happy Holi Wishes In Bhojpuri

लाइफस्टाइल
