मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर लगातार यह मांग उठती रही है कि वे सक्रिय राजनीति में आ जाएं. कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं तक ने यह बात काफी बार कही है. निशांत पॉलिटिक्स में आ जाएं इसको लेकर पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं. हालांकि हर बार बात यहीं आकर अटक जाती है कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है. इस बीच होली से पहले जेडीयू के बड़े नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा खुलासा कर दिया है.

मंगलवार (03 मार्च, 2026) को उन्होंने साफ कर दिया कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं. श्रवण कुमार ने कहा, "होली के अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं… जिसकी चर्चा राज्यभर में लंबे अर्से से हो रही है... निशांत कुमार की… राजनीति में बहुत जल्द उनकी एंट्री होने वाली है. बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी…"

श्रवण कुमार ने की उज्ज्वल भविष्य की कामना

श्रवण कुमार ने कहा, "ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को… खासकर उन नौजवानों को जो लंबे अर्से से उनके (निशांत कुमार) राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं… मांग कर रहे हैं.. उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द पूरी होगी.. उनको (निशांत) उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ने की शुभकामना भी देता हूं."

VIDEO | Patna: Bihar Minister and JD(U) leader Shrawan Kumar says, "On the occasion of Holi, I want to share that Nishant Kumar (son of CM Nitish Kumar) , whose name has been discussed across the state for a long time, will soon enter active politics. This step will fulfil the… pic.twitter.com/XDctGB5aZK — Press Trust of India (@PTI_News) March 3, 2026

युवा के हिसाब से बड़े नेता मिलकर करेंगे फैसला

इस सवाल पर कि निशांत कुमार की सियासत में किस रूप में एंट्री होगी? इस पर जवाब में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वो हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि वो (निशांत कुमार) आएंगे और राजनीति में जब आएंगे तो अनेक संभावनाएं हैं. युवा हैं, युवा के हिसाब जो लोगों की डिमांड है, उसके हिसाब से हमारे बड़े नेता मिलकर फैसला करेंगे.

निशांत को बताया नीतीश कुमार की फोटो कॉपी

मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार पढ़े-लिखे हैं. इंजीनियरिंग की है. पूरी पार्टी चाहती थी कि निशांत राजनीति में आएं. मैं समझता हूं कि ये होली पर बड़ी घोषणा है. उनका (निशांत कुमार) उज्ज्वल भविष्य होगा. वे नीतीश कुमार की फोटो कॉपी हैं. नेता तय करेंगे कि वो किस रोल में आते हैं.

यह भी पढ़ें- Rajya Sabha Elections: JDU से एक सीट पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत जाएंगे राज्यसभा? अटकलें तेज

