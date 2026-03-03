हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?

बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?

Nitish Kumar Son Nishant Kumar Will Join Politics: जेडीयू के नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत को लेकर सब कुछ साफ किया है. उन्होंने कहा कि निशांत युवा हैं. बड़े नेता मिलकर फैसला करेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 03 Mar 2026 10:49 AM (IST)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर लगातार यह मांग उठती रही है कि वे सक्रिय राजनीति में आ जाएं. कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं तक ने यह बात काफी बार कही है. निशांत पॉलिटिक्स में आ जाएं इसको लेकर पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं. हालांकि हर बार बात यहीं आकर अटक जाती है कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है. इस बीच होली से पहले जेडीयू के बड़े नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा खुलासा कर दिया है. 

मंगलवार (03 मार्च, 2026) को उन्होंने साफ कर दिया कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं. श्रवण कुमार ने कहा, "होली के अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं… जिसकी चर्चा राज्यभर में लंबे अर्से से हो रही है... निशांत कुमार की… राजनीति में बहुत जल्द उनकी एंट्री होने वाली है. बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी…" 

श्रवण कुमार ने की उज्ज्वल भविष्य की कामना

श्रवण कुमार ने कहा, "ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को… खासकर उन नौजवानों को जो लंबे अर्से से उनके (निशांत कुमार) राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं… मांग कर रहे हैं.. उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द पूरी होगी.. उनको (निशांत) उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ने की शुभकामना भी देता हूं." 

युवा के हिसाब से बड़े नेता मिलकर करेंगे फैसला

इस सवाल पर कि निशांत कुमार की सियासत में किस रूप में एंट्री होगी? इस पर जवाब में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वो हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि वो (निशांत कुमार) आएंगे और राजनीति में जब आएंगे तो अनेक संभावनाएं हैं. युवा हैं, युवा के हिसाब जो लोगों की डिमांड है, उसके हिसाब से हमारे बड़े नेता मिलकर फैसला करेंगे. 

निशांत को बताया नीतीश कुमार की फोटो कॉपी

मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार पढ़े-लिखे हैं. इंजीनियरिंग की है. पूरी पार्टी चाहती थी कि निशांत राजनीति में आएं. मैं समझता हूं कि ये होली पर बड़ी घोषणा है. उनका (निशांत कुमार) उज्ज्वल भविष्य होगा. वे नीतीश कुमार की फोटो कॉपी हैं. नेता तय करेंगे कि वो किस रोल में आते हैं.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 03 Mar 2026 10:44 AM (IST)
JDU NITISH KUMAR BIHAR NEWS NISHANT KUMAR
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
