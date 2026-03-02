हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?

भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?

देश में बुज़ुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लाखों लोग अकेले रह रहे हैं. कानून बच्चों पर माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तय करता है, लेकिन आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं. आइए इसको लेकर कानून जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 02 Mar 2026 07:00 AM (IST)
देश में बुज़ुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लाखों लोग अकेले रह रहे हैं. कानून बच्चों पर माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तय करता है, लेकिन आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं. आइए इसको लेकर कानून जानें.

संयुक्त परिवारों की परंपरा वाले भारत में अब तस्वीर बदल रही है. बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग माता-पिता अकेले रह रहे हैं या सहारे के बिना जीवन काट रहे हैं. सरकारी और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें बताती हैं कि देश में करोड़ों बुजुर्ग आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बच्चों पर माता-पिता की देखभाल करना कानूनी जिम्मेदारी है? और अगर वे ऐसा नहीं करते तो कानून क्या कहता है?

भारत की आबादी करीब 1.4 अरब है. इसके साथ ही बुज़ुर्गों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. 2023 के आंकड़ों के अनुसार, देश में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
भारत की आबादी करीब 1.4 अरब है. इसके साथ ही बुज़ुर्गों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. 2023 के आंकड़ों के अनुसार, देश में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की टेक्निकल ग्रुप रिपोर्ट के मुताबिक, 2036 तक भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 23 करोड़ हो सकती है. तब कुल आबादी में बुज़ुर्गों की हिस्सेदारी लगभग 14.9 प्रतिशत होगी. यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में बुज़ुर्गों की देखभाल और सुरक्षा एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनने वाली है.
नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की टेक्निकल ग्रुप रिपोर्ट के मुताबिक, 2036 तक भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 23 करोड़ हो सकती है. तब कुल आबादी में बुज़ुर्गों की हिस्सेदारी लगभग 14.9 प्रतिशत होगी. यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में बुज़ुर्गों की देखभाल और सुरक्षा एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनने वाली है.
Published at : 02 Mar 2026 07:00 AM (IST)
