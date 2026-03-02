भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?

नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की टेक्निकल ग्रुप रिपोर्ट के मुताबिक, 2036 तक भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 23 करोड़ हो सकती है. तब कुल आबादी में बुज़ुर्गों की हिस्सेदारी लगभग 14.9 प्रतिशत होगी. यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में बुज़ुर्गों की देखभाल और सुरक्षा एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनने वाली है.