इस मुस्लिम देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन

हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस मुस्लिम देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन

ईरान पर हमले के बीच खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा हुआ है. ऐसे में जानिए किस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं. आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि भारतीयों का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय कहां है.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Mar 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान पर 28 फरवरी को हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदले हैं. अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई, ईरान की जवाबी मिसाइलें और खाड़ी देशों में तनाव ने वहां रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. ऐसे समय में यह जानना जरूरी है कि किस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं और उनकी संख्या कितनी है. आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं.

ईरान पर हमले और बढ़ता तनाव

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई है. 3 मार्च तक जंग का चौथा दिन है और लगातार बमबारी की आशंका बनी हुई है.

ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे. इनमें से कुछ मिसाइलें तेल अवीव, यरूशलेम और बेइत शेमेश जैसे शहरों में गिरीं. इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों पर भी हमले किए. कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और सऊदी अरब के इलाकों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया. इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 5 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है.

किस मुस्लिम देश में भारतीयों की बड़ी मौजूदगी?

पश्चिम एशिया के जिन देशों में तनाव बढ़ा है, वहीं बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा भारतीय मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं.

यूएई में भारतीयों की संख्या लगभग 38.9 लाख से लेकर 43 लाख से ज्यादा बताई जाती है. यह वहां की कुल आबादी का 35 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है. भारतीय यहां सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हैं.

यूएई के बाद दूसरा स्थान सऊदी अरब का है, जहां करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं. कंस्ट्रक्शन, रिटेल, हेल्थकेयर और सर्विस सेक्टर में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं.

अन्य मुस्लिम देशों में भारतीय आबादी

खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों में भी भारतीयों की मजबूत मौजूदगी है. कुवैत में करीब 10 से 11 लाख भारतीय रहते हैं. कतर में लगभग 8 लाख से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं. ओमान में भारतीयों की संख्या 6 से 13 लाख के बीच बताई जाती है, अलग-अलग स्रोतों के अनुसार यह आंकड़ा बदलता रहता है.

इन सभी देशों में भारतीय मुख्य रूप से श्रमिक, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, अकाउंटेंट, ड्राइवर, सेल्स स्टाफ और फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं. बड़ी संख्या में केरल और तमिलनाडु के लोग यूएई और अन्य खाड़ी देशों में बसे हुए हैं.

यूएई क्यों है भारतीयों की पहली पसंद?

यूएई को भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. दुबई और अबू धाबी जैसे शहर व्यापार और नौकरी के बड़े हब हैं. टैक्स व्यवस्था अपेक्षाकृत आसान है और भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया भी स्पष्ट है. निर्माण क्षेत्र, रियल एस्टेट, रिटेल मार्केट, बैंकिंग और हेल्थ सेक्टर में भारतीयों की मजबूत भागीदारी है. यही वजह है कि हर साल हजारों नए भारतीय यहां काम के लिए जाते हैं.

Published at : 03 Mar 2026 11:29 AM (IST)
Embed widget