हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे

T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे

सूर्यकुमार यादव ने 50 टी20I मैचों में 81.25% जीत दर के साथ भारत के सबसे सफल कप्तान बनने का रिकॉर्ड बना दिया है. इसी के साथ उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टी20 क्रिकेट में एक नया अध्याय जुड़ गया है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार अब भारत के सबसे सफल टी20 इंटरनेशनल कप्तान बन गए हैं. उन्होंने जीत प्रतिशत के मामले में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है.

मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, सूर्यकुमार यादव ने 50 टी20I मैचों में कप्तानी करते हुए 40 मुकाबले जीते हैं. उनका जीत प्रतिशत 81.25% है, जो कम से कम 50 मैचों में कप्तानी करने वाले किसी भी भारतीय कप्तान से बेहतर है. वहीं रोहित शर्मा ने 62 मैचों में 50 जीत दर्ज की थीं और उनका जीत प्रतिशत करीब 79.83% रहा.

टॉप भारतीय टी20I कप्तान (कम से कम 50 मैच)

सूर्यकुमार यादव - 50 मैच, 40 जीत, 81.25 प्रतिशत

रोहित शर्मा - 62 मैच, 50 जीत, 79.83 प्रतिशत

विराट कोहली - 50 मैच, 30 जीत, 64.58 प्रतिशत

एम एस धोनी - 72 मैच, 59.28 प्रतिशत

आंकड़ों में आगे निकले ‘स्काई’

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने शुरुआती 46 मैचों में 37 जीत दर्ज की थी. उनकी आक्रामक सोच और निडर रणनीति ने टीम को नई पहचान दी है. हाल ही में उन्होंने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल तक पहुंचाया. ग्रुप स्टेज और सुपर-8 में टीम का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है.

अगर अन्य कप्तानों की बात करें तो विराट कोहली ने 50 मैचों में लगभग 64% जीत प्रतिशत हासिल किया था. वहीं एम एस धोनी के नेतृत्व में भारत ने 72 मैच खेले, जिनमें उनका जीत प्रतिशत 59.28 % रहा.

एशिया कप और बड़ी सीरीज में भी सफलता

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ सीरीज जीत दर्ज की. इसके अलावा 2025 एशिया कप का खिताब भी भारत ने उनके नेतृत्व में अपने नाम किया. यही नहीं, उन्होंने 50 मैचों में 40 जीत दर्ज कर अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है.

रोहित शर्मा का योगदान भी अहम

हालांकि कुल जीत के मामले में रोहित शर्मा अब भी आगे हैं. उन्होंने टी20I में भारत को 50 जीत दिलाई थीं और 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जिताया था. बाद में उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, लेकिन जीत प्रतिशत के आधार पर अब सूर्यकुमार यादव उनसे आगे निकल चुके हैं.

Published at : 03 Mar 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Virat Kohli Rohit SHarma MS DHONI SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026 T20i Record
क्रिकेट
