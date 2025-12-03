भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे रायपुर में खेला जा रहा है. केएल राहुल टॉस हारे तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं टॉस की काफी प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन काम नहीं बन रहा है. बता दें कि टीम इंडिया वनडे में लगातार 20वीं बार टॉस हार चुकी है, जिसकी संभावना 10 लाख मैचों में 1 बार होती है.

रायपुर में केएल राहुल ने टॉस हारने के बाद कहा, "मानदारी से बताऊं तो, टॉस में मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा है. प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है (हंसते हुए). पिछले मैच से बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुईं. हमें पता है कि क्या उम्मीद करनी है, लड़के अच्छी लय में हैं."

राहुल ने आगे कहा, ओस से बहुत फ़र्क पड़ता है, यह इंडिया में ऐसा समय है, हम इसकी उम्मीद कर रहे थे. गेंदबाजों ने इस बारे में बात की है और टैक्टिक्स बनाई हैं. पिछले गेम से हमें भी कॉन्फिडेंस मिला है."

भारत ने ODI में आखिरी बार टॉस कब जीता था?

15 नवंबर, 2023 को भारत बनाम न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हुआ था. इसमें टीम इंडिया ने आखिरी बार टॉस जीता था. इसके बाद भारत इसी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस और मैच हारा, बस उसी के बाद से हर वनडे में भारत टॉस हारा ही है. कप्तान बदले, रोहित शर्मा से शुभमन गिल आए, फिर अब केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं लेकिन टीम इंडिया की किस्मत नहीं बदली.