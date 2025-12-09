धुरंधर Vs एनिमल, किसकी दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस? रणवीर या रणबीर कौन हैं बॉक्स ऑफिस का किंग?

रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई. रिलीज के बाद से ही ये स्पाई एक्शन ड्रामा छाई हुई है. रणबीर कपूर की एक्शन फिल्म एनिमल जैसा ही प्यार फैंस धुरंधर को दे रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ओपनिगं वीकेंड के कलेक्शन में कौनसी सी फिल्म आगे निकली है.

धुरंधर वर्सेस एनिमल

आदित्य धर की डायरेक्टेड फिल्म धुरंधर को 24.50 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. ये संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल से आधा है. एनिमल ने पहले दिन 51.50 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन धुरंधर ने 28.50 करोड़ कमाए तो एनिमल दूसरे दिन भी आगे निकली. एनिमल ने 56 करोड़ का कलेक्शन दूसरे दिन किया था. तीसरे दिन भी ये ही हाल रहा. धुरंधर ने 37 करोड़ की कमाई की थी. वहीं एनिमल ने 61 करोड़ का कलेक्शन किया था.

एनिमल ने तीन दिन में धुरंधर से 86.67% ज्यादा कमाई की. धुरंधर का कलेक्शन 90 करोड़ हैऔर एनिमल का कलेक्शन 168.50 करोड़ था.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

बता दें कि एनिमल में रणबीर कपूर के अलावा अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना अहम रोल में थे. फिल्म में तृप्ति डिमरी और बॉबी देओल का कैमियो भी था, जो कि छा गया था. तृप्ति डिमरी तो रातों रात स्टार बन गई थीं. वहीं बॉबी देओल ने भी अपने खूंखार अवतार से फैंस को कायल कर दिया था. फिल्म में पिता और बेटे के बॉन्ड को लेकर कहानी दिखाई गई थी.

वहीं धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन हैं. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं. इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज होना है. इस फिल्म में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा का आइटम नंबर भी है, जो छाया हुआ है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में धुरंधर क्या कमाल करती है.