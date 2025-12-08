कितने अमीर है बिग बॉस 19 के विनर, जानें गौरव खन्ना की नेटवर्थ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकितने अमीर है बिग बॉस 19 के विनर, जानें गौरव खन्ना की नेटवर्थ

Gaurav Khanna Networth: टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 की ट्राफी अपने नाम की है. इसी बीच आज हम आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते है कितने अमीर है एक्टर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 01:40 PM (IST)
‘बिग बॉस 19’ कई ट्विस्ट और टर्न के साथ शानदार फिनाले तक पहुंचा. आज ये शो भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इसके कंटेस्टेंट की चर्चा है. खास तौर पर इस शो के विनर की. शो जीतकर गौरव खन्ना ट्रौफी के साथ ही बड़ा कैश प्राइज अपने नाम कर ले गए. इसी बीच आइए जानते हैं कि कितनी हैं उनकी नेटवर्थ.

गौरव खन्ना इंडियन टेलीविजन के जाने-माने चेहरों में से एक हैं. उन्होंने ‘कुमकुम’, ‘मेरी डोली तेरे अंगना’, ‘सीआईडी’ और ‘अनुपमा’ जैसे लोकप्रिय शोज में अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें ‘अनुपमा’ के अनुज कपाड़िया के किरदार ने उन्हें खास पहचान दिलाई.
एक्टिंग में आने से पहले वो मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करते थे. आज वो टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कलाकारों में गिने जाते हैं.
गौरव खन्ना की नेटवर्थ की बात करें तो ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर 15 करोड़ से 18 करोड़ रुपए तक के मालिक हैं.
उनकी कमाई के कई सोर्स हैं, टेलीविजन शोज, रियलिटी शो, एड्स और सोशल मीडिया से मोटा पैसा कमाते हैं.
गौरव काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. मुंबई में उनका खुद का शानदार अपार्टमेंट है और उनके पास ऑडी A6, वोक्सवैगन टैगन और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी गाड़ियां और बाइक हैं.
वहीं बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरव ने बिग बॉस 19 के लिए तगड़ी फीस ली है. एक एपिसोड के लिए एक्टर को करीब 2.5 लाख रुपये मिले हैं. इस सीजन वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट हैं.
विनर बनने के साथ गौरव खन्ना ने 50 लाख की प्राइज मनी के साथ टोटल 3.12 करोड़ रुपए जीते.
Published at : 08 Dec 2025 01:40 PM (IST)
