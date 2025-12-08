एक्सप्लोरर
कितने अमीर है बिग बॉस 19 के विनर, जानें गौरव खन्ना की नेटवर्थ
Gaurav Khanna Networth: टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 की ट्राफी अपने नाम की है. इसी बीच आज हम आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते है कितने अमीर है एक्टर.
‘बिग बॉस 19’ कई ट्विस्ट और टर्न के साथ शानदार फिनाले तक पहुंचा. आज ये शो भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इसके कंटेस्टेंट की चर्चा है. खास तौर पर इस शो के विनर की. शो जीतकर गौरव खन्ना ट्रौफी के साथ ही बड़ा कैश प्राइज अपने नाम कर ले गए. इसी बीच आइए जानते हैं कि कितनी हैं उनकी नेटवर्थ.
Published at : 08 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Tags :Bigg Boss Gaurav Khanna
