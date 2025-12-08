हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगौरव खन्ना हैं BB 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट, अमाल ने भी छापे नोट, तान्या-फरहाना-प्रणीत में ये रह गया पीछे

गौरव खन्ना हैं BB 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट, अमाल ने भी छापे नोट, तान्या-फरहाना-प्रणीत में ये रह गया पीछे

Bigg Boss 19 Top 5 Finalists: आज हम आपको बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट के शो की कमाई के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि किस कंटेस्टेंट ने कितने रुपए वसूले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 02:34 PM (IST)
रियलिटी शो बिग बॉस 19 की उनका विनर मिल चुका है. इस खिताब को टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम किया है. उनकी लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. इसी बीच आइए जानते है कि विनर के साथ टॉप 5 फाइनलिस्ट के कंटेस्टेंट्स ने आखिर शो से कितने रुपए कमाए है.

टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 की ट्राफी अपने नाम कर ली है. रिपोर्ट्स में मुताबिक गौरव ने बिग बॉस 19 के तगड़ी फीस ली है.
कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर को हर हफ्ते लगभग 17.5 लाख रुपये मिलते थे. 50 लाख की प्राइज मनी के साथ एक्टर ने टोटल 3.12 करोड़ रुपए जीते हैं.
फरहाना भट्ट इस सीजन की रनरअप रही है. उन्होंने टॉप 2 में अपनी जगह बनाई.
उन्हें हर हफ्ते 2 से 4 लाख रुपए वसूले है. वहीं फिनाले तक देखा जाए तो उन्होंने 15 से 60 लाख रुपए तक की कमाई कर ली है.
प्रणीत मोरे इस सीजन के दूसरे रनरअप रहे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको बिग बॉस 19 में हर हफ्ते के लिए 1 से 2 लाख रुपए मिले. उनकी 14 हफ्ते की कमाई 14 लाख से 28 लाख रुपए तक की है.
तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की तीसरी रनरअप रही. बताया जा रहा है कि उन्होंने हर हफ्ते 3 लाख रुपए कमाए है. वहीं 14 हफ्तों में उनकी टोटल कमाई 42 लाख रुपए है.
वहीं अमाल मालिक की बिग बॉस 19 की कमाई की बात करें तो उन्होंने शो से हर हफ्ते 8.75 लाख रुपए वसूले है. उनकी टोटल कमाई देखो जाए तो वो 1.31 करोड़ है.
Published at : 08 Dec 2025 01:43 PM (IST)
