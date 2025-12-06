हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19: चॉल में बीता बचपन, स्ट्रैंडअप कॉमेडी ने बदली किस्मत, जानिए कैसा रहा है प्रणित मोरे का करियर

Bigg Boss 19: चॉल में बीता बचपन, स्ट्रैंडअप कॉमेडी ने बदली किस्मत, जानिए कैसा रहा है प्रणित मोरे का करियर

Pranit More Career: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट प्रणित मोरे की लाइफ आसान नहीं रही. चॉल में बीता बचपन और फिर स्टैंडअप कॉमेडी ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. आइए जानते हैं कैसा रहा उनका करियर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 08:22 PM (IST)
Pranit More Career: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट प्रणित मोरे की लाइफ आसान नहीं रही. चॉल में बीता बचपन और फिर स्टैंडअप कॉमेडी ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. आइए जानते हैं कैसा रहा उनका करियर.

चॉल में बीते मुश्किल बचपन से लेकर स्टैंडअप कॉमेडी के मंच तक, प्रणित मोरे की जर्नी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. आज बिग बॉस 19 में नजर आ रहे प्रणित ने कैसे अपनी मेहनत से पहचान बनाई, आइए जानते हैं उनकी पूरी करियर स्टोरी.

1/7
प्रणित मोरे का जन्म 1 जनवरी 1992 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ. उन्होंनें चॉल में अपना बचपन बिताया.
प्रणित मोरे का जन्म 1 जनवरी 1992 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ. उन्होंनें चॉल में अपना बचपन बिताया.
2/7
उन्होंने मुंबई के केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से ग्रैजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च से मार्केटिंग में एमबीए किया.
उन्होंने मुंबई के केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से ग्रैजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च से मार्केटिंग में एमबीए किया.
3/7
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रणित ने एक ऑटोमोबाइल शोरूम में बिक्री सहायक के रूप में काम किया. उन्होंने 'Canvas Laugh Club' के ओपन माइक में 'ओपन माइक मावेरिक' का खिताब जीता.
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रणित ने एक ऑटोमोबाइल शोरूम में बिक्री सहायक के रूप में काम किया. उन्होंने 'Canvas Laugh Club' के ओपन माइक में 'ओपन माइक मावेरिक' का खिताब जीता.
4/7
इसके बाद मिर्ची एफएम में रेडियो जॉकी और कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम किया. और फिल्मफेयर अवार्ड्स मराठी और फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स जैसे इवेंट्स को होस्ट भी किया.
इसके बाद मिर्ची एफएम में रेडियो जॉकी और कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम किया. और फिल्मफेयर अवार्ड्स मराठी और फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स जैसे इवेंट्स को होस्ट भी किया.
5/7
मिर्ची एफएम छोड़ने के बाद प्रणित ने पूरी तरह स्टैंड-अप कॉमेडी पर फोकस किया. जहां उन्होंने 'बाप को मत सिखा' और 'बैक बेंचर' जैसे सफल शो किए, और यूट्यूब, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ 'Maharashtrian Bhau' के नाम से मशहूर हुए.
मिर्ची एफएम छोड़ने के बाद प्रणित ने पूरी तरह स्टैंड-अप कॉमेडी पर फोकस किया. जहां उन्होंने 'बाप को मत सिखा' और 'बैक बेंचर' जैसे सफल शो किए, और यूट्यूब, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ 'Maharashtrian Bhau' के नाम से मशहूर हुए.
6/7
वहीं इन सब के साथ प्रणित रियलिटी शो बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बने, जिससे उनकी पहचान देशभर में फैली. उनके गेम को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.
वहीं इन सब के साथ प्रणित रियलिटी शो बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बने, जिससे उनकी पहचान देशभर में फैली. उनके गेम को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.
7/7
बता दें कि प्रणित शो के फाइनलिस्ट भी बन गए हैं. जिससे उनके फैंस काफी खुश हैं.
बता दें कि प्रणित शो के फाइनलिस्ट भी बन गए हैं. जिससे उनके फैंस काफी खुश हैं.
Published at : 06 Dec 2025 08:22 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Pranit More

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
एबीपी लाइव
एडवर्टाइज विथ अस प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस सेंड फीडबैक अबाउट अस करियर्स

