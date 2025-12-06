Bigg Boss 19: चॉल में बीता बचपन, स्ट्रैंडअप कॉमेडी ने बदली किस्मत, जानिए कैसा रहा है प्रणित मोरे का करियर

मिर्ची एफएम छोड़ने के बाद प्रणित ने पूरी तरह स्टैंड-अप कॉमेडी पर फोकस किया. जहां उन्होंने 'बाप को मत सिखा' और 'बैक बेंचर' जैसे सफल शो किए, और यूट्यूब, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ 'Maharashtrian Bhau' के नाम से मशहूर हुए.