Bigg Boss 19: चॉल में बीता बचपन, स्ट्रैंडअप कॉमेडी ने बदली किस्मत, जानिए कैसा रहा है प्रणित मोरे का करियर
Pranit More Career: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट प्रणित मोरे की लाइफ आसान नहीं रही. चॉल में बीता बचपन और फिर स्टैंडअप कॉमेडी ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. आइए जानते हैं कैसा रहा उनका करियर.
चॉल में बीते मुश्किल बचपन से लेकर स्टैंडअप कॉमेडी के मंच तक, प्रणित मोरे की जर्नी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. आज बिग बॉस 19 में नजर आ रहे प्रणित ने कैसे अपनी मेहनत से पहचान बनाई, आइए जानते हैं उनकी पूरी करियर स्टोरी.
Published at : 06 Dec 2025 08:22 PM (IST)
