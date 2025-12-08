पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत

भोजपुरी स्टार पवन सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्हे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था.अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया. कॉलर ने धमकी दी और कहा कि सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की हिदायत दी और कहा कि अगर मंच साझा किया तो सिद्धू मूसेवाला की तरह हाल हो जाएगा.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान नीरज सिंह ने बताया कि सबसे पहले 6 दिसंबर की रात 10 बजे पहले धमकी भरा कॉल आया था.हमारी टीम के सदस्य प्रियांशु को यह कॉल आया था उनका नंबर आसानी से उपलब्ध है.इस वजह से उसे नंबर पर कॉल आया कॉल व्हाट्सएप नंबर पर आया और फिर लगातार मैसेज आने लगा इसके बाद उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट और बाकी की जानकारियां भेजी.

15 से 20 लाख रुपये की हुई डिमांड

इन्होंने जब कहा कि लगता है आप गलत नंबर पर कॉल कर रहे हैं,मैसेज कर रहे हैं लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं था उसने लगातार धमकियां देनी शुरू की इसके बाद दूसरे दिन मुझे इस नंबर से मैसेज आता है कि तुम मैनेजर हो ना मैंने जवाब नहीं दिया,उसके बाद से मेरे पास एक कॉल आया और यह कॉल मुझे दूसरे नंबर से आया था जिसमें पैसे की मांग की 15 से 20 लाख की डिमांड की,कॉलर ने कहा कि इन पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करो कल का कल देना होगा.

कल उसने जो मैसेज किया और कहा कि तू गलत जानकारी क्यों फैला रहा है,मैं तुमसे पैसे नहीं मांगे मैंने तुमसे सिर्फ काम करने से मना किया है और ऐसा करोगे तो तुम भी फसोगे बेटा और उनका हाल जो होना है वह तो होगा ही,उसने कहा कि काम मत करो मंच शेयर मत करो वही हाल होगा जो सिद्धू मुसेवाला का हुआ था समझ रहा हूं समझ जाओ.

धमकी मिलने के बाद पवन सिंह की टीम ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, पुलिस स्टेशन मे लिखित शिकायत दर्ज कराई, पुलिस शिकायत मिलने के बाद इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.नीरज ने कहा कि इतनी चर्चा इस धमकी की होने के बावजूद उसका लगातार कॉल आ रहा है मतलब कुछ तो गंभीर है.

