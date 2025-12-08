हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका

अगर आप पैन-आधार लिंकिंग, आईटीआर फाइलिंग और एडवांस्ड टैक्स जैसे कामों को टालते आ रहे थे तो अब सतर्क हो जाएं. यह सभी डेडलाइन सीधी आपकी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्रोफाइल को प्रभावित करती हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Dec 2025 03:23 PM (IST)
दिसंबर का महीना शुरू होते ही टैक्स, डॉक्यूमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई जरूरी कामों की लास्ट डेट नजदीक आ जाती है. ऐसे में अगर आप पैन-आधार लिंकिंग, आईटीआर फाइलिंग, एडवांस्ड टैक्स, आईटीआर रिटर्न या सुधार जैसे कामों को अब तक टालते आ रहे थे तो अब सतर्क होने का समय आ गया है. यह सभी डेडलाइन सीधी आपकी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्रोफाइल को प्रभावित करती हैं. इसलिए इन्हें समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है, ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 31 दिसंबर तक आपको कौन-कौन से जरूरी काम निपटा लेने चाहिए नहीं तो सरकार बार-बार मौका नहीं देगी.

एडवांस टैक्स जमा करने की समय सीमा

जिन लोगों की टीडीएस के बाद टैक्स देनदारी 10,000 से ज्यादा बनती है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है. वहीं 15 दिसंबर इसकी तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है. एडवांस टैक्स में देरी की कंडीशन में आप पर ब्याज और पेनाल्टी दोनों लगाए जा सकते हैं.

Belated ITR भरने का भी अंतिम मौका

अगर आप वित्तीय वर्ष 2024-25 का आईटीआर तय समय पर जमा नहीं करा पाए तो आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका है. हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी. बिलेटेड आईटीआर भरने के लिए 5 लाख से कम आय वालों के लिए एम हजार रुपये और 5 लाख से ज्यादा आय वालों के लिए 5000 तक लेट फीस लगेगी. वहीं अगर 31 दिसंबर की तारीख भी तक भी आप बिलेटेड आईटीआर नहीं भरते हैं तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा.

पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर

जिन लोगों का आधार कार्ड एक अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. पैन को आधार कार्ड से लिंक न कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा. वहीं बैंक की सेवाएं भी प्रभावित होगी, इसके अलावा निवेश व डीमैट से जुड़े काम भी रुक जाएंगे और आईटीआर फाइल लिंक में भी दिक्कतें आएंगी. पैन और आधार लिंकिग आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और एसएमएस दोनों के जरिए आसानी से कर सकते हैं.

राशन कार्ड ई-केवाईसी भी दिसंबर तक जरूरी

यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में राशन कार्ड ई-केवाईसी की लास्ट डेट भी दिसंबर तय की गई है. ऐसे में दिसंबर में ई-केवाईसी न कराने पर जनवरी 2026 से सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है.

पीएम आवास योजना की लास्ट डेट

मकान बनवाने के लिए मिलने वाली 2.5 लाख तक की सहायता वाली पीएम आवास योजना के लिए आवेदन डेट बढ़ाकर भी 31 दिसंबर तक कर दी गई है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आधार, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Published at : 08 Dec 2025 03:23 PM (IST)
