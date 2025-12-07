'बिग बॉस 19' की ग्लैमरस क्वीन फरहाना भट्ट, हर एक इवेंट के लिए परफेक्ट हैं इनके आउटफिट्स

बिग बॉस 19' की टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक फरहाना भट्ट का ये लुक भी देखते बनता है. उनकी इस लहंगा साड़ी वाली लुक को आप वेडिंग सीजन पर री क्रिएट कर सकते हैं. सी ब्लू कलर के इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने लॉन्ग इयरिंग्स कैरी किया है. सॉफ्ट कर्ल्स के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया.