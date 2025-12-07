हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेलीविजन'बिग बॉस 19' की ग्लैमरस क्वीन फरहाना भट्ट, हर एक इवेंट के लिए परफेक्ट हैं इनके आउटफिट्स

'बिग बॉस 19' की ग्लैमरस क्वीन फरहाना भट्ट, हर एक इवेंट के लिए परफेक्ट हैं इनके आउटफिट्स

Farrhana Bhatt Stylish Looks: फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की उन कंटेस्टेंट में से एक हैं जिन्होंने अपनी बेबाकी से सबको हैरान कर दिया. वो अपने खूबसूरत अंदाज से भी चर्चा में रहीं. लीजिए स्टाइलिंग टिप्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Dec 2025 10:45 PM (IST)
Farrhana Bhatt Stylish Looks: फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की उन कंटेस्टेंट में से एक हैं जिन्होंने अपनी बेबाकी से सबको हैरान कर दिया. वो अपने खूबसूरत अंदाज से भी चर्चा में रहीं. लीजिए स्टाइलिंग टिप्स.

फरहाना भट्ट 'बिग बॉस 19' की उन कंटेस्टेंट में से हैं जिन्होंने अपने ग्लैमर के साथ अपने बेबाक अंदाज से भी ऑडियंस को इंप्रेस किया. अब हर जगह फरहाना भट्ट के ही चर्चे हो रहे हैं. उनके ग्लैमरस लुक्स से आप भी इंस्परेशन ले सकती हैं.

1/7
फरहाना भट्ट 'बिग बॉस 19' की ग्लैमरस कंटेस्टेंट में से एक हैं. बिग बॉस हाउस में कदम रखने के बाद उनकी खूबसूरती और फैशन सेंस को लेकर चर्चा होने लगी. एक्ट्रेस और पीस एक्टिविस्ट फरहाना भट्ट का हर एक अंदाज कातिलाना है.
फरहाना भट्ट 'बिग बॉस 19' की ग्लैमरस कंटेस्टेंट में से एक हैं. बिग बॉस हाउस में कदम रखने के बाद उनकी खूबसूरती और फैशन सेंस को लेकर चर्चा होने लगी. एक्ट्रेस और पीस एक्टिविस्ट फरहाना भट्ट का हर एक अंदाज कातिलाना है.
2/7
फरहाना भट्ट का ये आउटफिट सबसे आइकॉनिक रहा. हसीना के कई फैंस ने उनका ये लुक री क्रिएट करने की कोशिश की. इस सिंपल सी साड़ी में भी एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं. स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
फरहाना भट्ट का ये आउटफिट सबसे आइकॉनिक रहा. हसीना के कई फैंस ने उनका ये लुक री क्रिएट करने की कोशिश की. इस सिंपल सी साड़ी में भी एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं. स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
3/7
बिग बॉस 19' की टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक फरहाना भट्ट का ये लुक भी देखते बनता है. उनकी इस लहंगा साड़ी वाली लुक को आप वेडिंग सीजन पर री क्रिएट कर सकते हैं. सी ब्लू कलर के इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने लॉन्ग इयरिंग्स कैरी किया है. सॉफ्ट कर्ल्स के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया.
बिग बॉस 19' की टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक फरहाना भट्ट का ये लुक भी देखते बनता है. उनकी इस लहंगा साड़ी वाली लुक को आप वेडिंग सीजन पर री क्रिएट कर सकते हैं. सी ब्लू कलर के इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने लॉन्ग इयरिंग्स कैरी किया है. सॉफ्ट कर्ल्स के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया.
4/7
ये आउटफिट कैजुअल आउटिंग और फॉर्मल लुक के लिए परफेक्ट है. ब्लैक कलर की ये ड्रेस हसीना पर काफी जच रहा है और इसमें वो बिल्कुल बॉस लेडी की तरह नजर आ रही हैं. मिनिमल एक्सेसरीज से आप भी ये लुक कंप्लीट कर सकती हैं.
ये आउटफिट कैजुअल आउटिंग और फॉर्मल लुक के लिए परफेक्ट है. ब्लैक कलर की ये ड्रेस हसीना पर काफी जच रहा है और इसमें वो बिल्कुल बॉस लेडी की तरह नजर आ रही हैं. मिनिमल एक्सेसरीज से आप भी ये लुक कंप्लीट कर सकती हैं.
5/7
फेस्टिव सीजन या घर के छोटे फंक्शन के लिए आप एक्ट्रेस का ये लुक ट्राय कर सकती हैं. अपने हेवी डिजाइनर येलो सूट के साथ एक्ट्रेस ने कॉन्ट्रास्टिंग कलर का दुपट्टा कैरी किया है. फरहाना भट्ट की तरह ही सटल मेकअप के साथ आप ये लुक कंप्लीट करें.
फेस्टिव सीजन या घर के छोटे फंक्शन के लिए आप एक्ट्रेस का ये लुक ट्राय कर सकती हैं. अपने हेवी डिजाइनर येलो सूट के साथ एक्ट्रेस ने कॉन्ट्रास्टिंग कलर का दुपट्टा कैरी किया है. फरहाना भट्ट की तरह ही सटल मेकअप के साथ आप ये लुक कंप्लीट करें.
6/7
सादगी में भी हसीन लगती हैं 'बिग बॉस 19' की ये फाइनलिस्ट. ऐसा एक ऑल वाइट आउटफिट तो आपके वार्डरोब में भी होना चाहिए. इस तरह के आउटफिट को आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकती हैं.
सादगी में भी हसीन लगती हैं 'बिग बॉस 19' की ये फाइनलिस्ट. ऐसा एक ऑल वाइट आउटफिट तो आपके वार्डरोब में भी होना चाहिए. इस तरह के आउटफिट को आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकती हैं.
7/7
इस तरह के मिनी ड्रेस आपको एक क्यूट लुक दे सकती है. फरहाना भट्ट ने यहां हॉल्टर नेक मिनी ड्रेस कैरी किया है जिसमें वो वाकई काफी क्यूट लग रही हैं. हाफ पोनीटेल और स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ आप भी ऐसा लुक ट्राय करें.
इस तरह के मिनी ड्रेस आपको एक क्यूट लुक दे सकती है. फरहाना भट्ट ने यहां हॉल्टर नेक मिनी ड्रेस कैरी किया है जिसमें वो वाकई काफी क्यूट लग रही हैं. हाफ पोनीटेल और स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ आप भी ऐसा लुक ट्राय करें.
Published at : 07 Dec 2025 10:45 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
