'बिग बॉस 19' की ग्लैमरस क्वीन फरहाना भट्ट, हर एक इवेंट के लिए परफेक्ट हैं इनके आउटफिट्स
Farrhana Bhatt Stylish Looks: फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की उन कंटेस्टेंट में से एक हैं जिन्होंने अपनी बेबाकी से सबको हैरान कर दिया. वो अपने खूबसूरत अंदाज से भी चर्चा में रहीं. लीजिए स्टाइलिंग टिप्स.
फरहाना भट्ट 'बिग बॉस 19' की उन कंटेस्टेंट में से हैं जिन्होंने अपने ग्लैमर के साथ अपने बेबाक अंदाज से भी ऑडियंस को इंप्रेस किया. अब हर जगह फरहाना भट्ट के ही चर्चे हो रहे हैं. उनके ग्लैमरस लुक्स से आप भी इंस्परेशन ले सकती हैं.
Published at : 07 Dec 2025 10:45 PM (IST)
