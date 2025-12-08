आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर उनके एक कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है. तेज प्रताप के साथ अक्सर चुनाव के दौरान महुआ के अविनाश दिखते थे. कई बार उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो तेज प्रताप को ही अपना सब कुछ बताते थे. अपने अनोखे अंदाज से वे सुर्खियों में रहते थे. अब उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पिटाई की गई है. न्यूड वीडियो बनाया गया है.

अविनाश ने अपने साथ हुई घटना के बाद वीडियो बनाकर कहा, "तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव में जितनी शिद्दत से चुनाव-प्रचार करिएगा… मेहनत करिएगा उसका नतीजा है कि बंडी फटा मिलेगा. 20 से 30 गुंडों के साथ मुझपर आक्रमण किया गया. मारा गया. बेहद घटिया तरीका से… जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं. 26 नंबर आवास के अंदर मारा गया है… तेज प्रताप के आवास के अंदर. हमारा न्यूड वीडियो तक बनाया गया."

रिसेप्शन पार्टी में फोन छीना गया…

अविनाश ने कहा, "मेरे फोन को 9 बजे से लेकर रात के 1.30 बजे तक माननीय के आवास में रखा गया. माननीय के द्वारा खान सर के रिसेप्शन में मेरा फोन मांगा गया तो मैंने दे दिया." बता दें कि बीते रविवार (07 दिसंबर, 2025) को खान सर के भाई की रिसेप्शन पार्टी थी. उसी का जिक्र यहां अविनाश ने किया है.

'पंक्चर की गई गाड़ी… कानूनी कार्रवाई करेंगे'

आगे उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार हैं प्रेम भैया, वे अपने साथ ले जा रहे थे (तेज प्रताप के यहां…) तो हमने मना किया कि नहीं जाएंगे. इस पर वे बोले कि हम हैं न कोई दिक्कत नहीं है. वो गए तो उनको अलग कर दिया गया. इसके बाद घटिया तरीके से उन्हें (अविनाश) मारा गया. घर पर जाने के बाद सुबोध राय और सत्येंद्र राय को गाली देने के लिए कहा गया तो उन्होंने नहीं दिया, इस पर बहुत मारा गया. अविनाश ने कहा कि हम लोग केक लेकर गए थे. हमारी गाड़ी को पंक्चर कर दिया गया. आज पता चल गया कि तेज प्रताप ने इस तरीके का मानसिकता अपनाया और अपने कार्यकर्ता को बर्बाद करने का काम किया. अविनाश ने इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है. अब देखना होगा कि इस पर तेज प्रताप की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है.

यह भी पढ़ें- बिहार: राजगीर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी, E-Mail में ISI का जिक्र