Symptoms You Should Never Ignore: आजकल बदलती लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बीमारियों ने शरीर में घर बनाना शुरू कर दिया है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इन बीमारियों को पहचान सकते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Diseases With No Early Symptoms: अक्सर लोग मानते हैं कि शरीर हर समस्या का संकेत खुद दे देता है, लेकिन सच यह है कि कई गंभीर बीमारियां धीरे-धीरे बिना किसी जाहिर लक्षण के बढ़ती रहती हैं. इन्हें ही ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है. ये दिल, लीवर, किडनी और पैंक्रियाज जैसे अहम अंगों को चुपचाप नुकसान पहुंचाती रहती हैं. जब तक इनके लक्षण सामने आते हैं, तब तक कई बार शरीर को बड़ा नुकसान हो चुका होता है. इसलिए इन बीमारियों के बारे में जागरूक रहना और उनके जोखिम कारणों को समझना बेहद जरूरी है. नियमित हेल्थ चेकअप, सही लाइफस्टाइल और समय पर जांच ही इन छिपे हुए खतरों से बचाने का सबसे असरदार तरीका है. चलिए आपको 5 बीमारियों के बारे में बताते हैं. 

डब्ल्यूएचओ की चेतावनी

WHO का कहना है कि नॉन-कम्यूनिकेबल डिजीजेस आज दुनिया में सबसे बड़े छिपे हुए किलर हैं, जो हर साल करीब तीन-चौथाई मौतों के लिए जिम्मेदार हैं. इन बीमारियों में हार्ट की बीमारी, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज शामिल हैं, जो धीरे-धीरे महीनों या सालों में बढ़ती हैं और अचानक गंभीर रूप ले लेती हैं. इसमें

 फैटी लिवर रोग

जब लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है, तो शुरुआत में इसका कोई ख़ास लक्षण दिखाई नहीं देता. यही वजह है कि कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते. समय रहते ध्यान न देने पर यह सूजन, स्कारिंग और बाद में लिवर फेलियर तक का कारण बन सकता है.

कैसे बचें
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन कंट्रोल और समय-समय पर लिवर टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है.

 हार्ट डिजीज

दिल की बीमारी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है. कई बार शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नजर नहीं आते. जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज में नसें धीरे-धीरे संकरी होती जाती हैं, लेकिन दर्द या असुविधा महसूस नहीं होती और अचानक दिल का दौरा आ सकता है. साइलेंट हार्ट अटैक भी बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें छाती में तेज दर्द नहीं होता, बल्कि थकान, हल्का दर्द या सांस फूलने जैसी मामूली बातें नज़र आती हैं, जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं.

कैसे बचें

हार्ट-हेल्दी डाइट, व्यायाम, तनाव कम करना और नियमित हार्ट चेकअप सबसे जरूरी हैं.

 हाइपरटेंशन 

हाइपरटेंशन  को ‘साइलेंट किलर’ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर बिना किसी संकेत के बढ़ता रहता है. यह धीरे-धीरे रक्त वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है और दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी फेलियर तक का कारण बन सकता है.

कैसे बचें

रोज ब्लड प्रेशर चेक करना, नमक कम करना, एक्टिव रहना, शराब-तंबाकू से दूरी और तनाव कंट्रोल करना.

एचआईवी और एड्स

HIV इंफेक्शन शुरू में कोई खास लक्षण नहीं दिखाता. कई बार हल्का बुखार या गले में दर्द जैसे सामान्य संकेत दिखते हैं, जिन्हें लोग सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन वायरस धीरे-धीरे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता रहता है.

कैसे बचें

सेफ फिजिकल रिलेशन प्रैक्टिस करें, नियमित HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव होने पर ART ट्रीटमेंट समय पर शुरू करें. इससे वायरस नियंत्रण में रहता है और AIDS बनने से रोका जा सकता है.

टाइप-2 डायबिटीज

इस बीमारी में शरीर इंसुलिन पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता या पर्याप्त इंसुलिन बन नहीं पाता. शुरुआती समय में इसके कोई अलग लक्षण नहीं दिखते, लेकिन धीरे-धीरे यह दिल, किडनी, आंखों और नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है.

कैसे बचें

संतुलित डाइट, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण और समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच से इस बीमारी को शुरुआती स्टेप्स में पकड़ा जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 08 Dec 2025 02:20 PM (IST)
