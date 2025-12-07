हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19: फैमिली क्लैश से लेकर नेपोटिज्म के मुद्दे पर बेबाकी से बोलने तक, कैसी रही अमाल मलिक की जर्नी

Amaal Mallik's Bigg Boss Journey: अमाल मलिक बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट बन चुके हैं. उनकी ये जर्नी वाकई काफी दिलचस्प रही और अपने कारनामों से वो हमेशा चर्चा में रहे. यहां जानें कैसी रही उनकी जर्नी

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Dec 2025 08:59 PM (IST)
अमाल मलिक 'बिग बॉस 19' के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक हैं. बिग बॉस हाउस में उनकी जर्नी वाकई काफी दिलचस्प रही. कभी अपने ह्यूमरस नेचर से उन्होंने ऑडियंस को हंसाया तो कभी अपने एग्रेशन से उन्होंने शो की टीआरपी बढ़ा दी. यहां जानेंगे अमाल मलिक के 'बिग बॉस 19' के सफर के बारे में.

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक सलमान खान के हिट शो 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बने. उन्होंने सबसे आखिर में सलमान खान के साथ स्टेज ज्वाइन किया और समा बांध दिया. उनकी जर्नी रोलर कोस्टर जैसी रही जो वाकई काफी दिलचस्प थी. अब म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक फिनाले की रेस में शामिल हैं.
'बिग बॉस 19' में अमाल मलिक और उनके गैंग की काफी बातें होने लगी. बसीर अली, शहबाज गिल, जीशान कादरी संग उनकी जोड़ी काफी हिट रही और फैंस को उनके लेट नाइट कन्वर्सेशन भी बहुत पसंद आए. ओवरऑल अमाल मलिक के गैंग की मस्ती देख दर्शकों ने भी काफी एंजॉय किया.
इन सब के अलावा म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक का अग्रेसिव साइड उनके फैंस को देखने को मिला. फरहाना भट्ट के साथ तो कई बार उनकी भिड़ंत हुई. यहां तक कि प्रणीत मोरे भी उनके गुस्से से बच नहीं. एक वक्त ऐसा भी था जब सिंगर पर उनका गुस्सा हावी हुआ और वो अभिषेक बजाज संग हाथापाई पर उतर आए.
चुलबुले नेचर के अलावा अमाल मलिक अपने एग्रेशन के वजह से भी सुर्खियों में रहे. कई बार उन्हें शो में गाली गलौज करते देखा गया. साथ ही कई बार उन्होंने बाकी के कंटेस्टेंट पर भी अभद्र टिप्पणी भी की. इस वजह से उन्हें वीकेंड का वार में सलमान खान की डांट भी खानी पड़ी.
शो शुरू होने के कुछ महीनों बाद अमाल मलिक का लव एंगल भी देखने को मिला. बिग बॉस हाउस में सिंगर ने अपने वन साइडेड लव स्टोरी का कॉन्फेशन भी किया. लेकिन तान्या मित्तल संग उनकी बॉन्डिंग को देख दर्शकों ने इसका लव एंगल बनाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल भी हुआ. लेकिन गुजरते वक्त के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आ गई.
शो के दौरान सिंगर ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई शॉकिंग किस्सों का भी खुलासा किया. अपनी पारिवारिक मतभेद से लेकर अपनी ब्रेकअप स्टोरी तक अमाल मलिक ने खुली किताब की तरह दर्शकों के सामने पेश की जिसके बाद ऑडियंस के दिल में भी उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट बन गया.
शो के दौरान म्यूजिक कंपोजर और सिंगर ने इस बात का खुलासा किया कि उनके चाचा अनु मलिक के वजह से उनके पिता डबू मलिक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं उनके पिता की नाकामी के पीछे भी चाचा अनु मलिक का ही हाथ रहा.
नेपोटिज्म पर बात करते हुए सिंगर ने बताया कि उन्हें कभी इसका फायदा नहीं हुआ. कम उम्र में उन्होंने सफलता हासिल की लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई दुख भी झेलने पड़े. हेल्थ इश्यूज से लेकर फैमिली इश्यूज तक, उन्होंने अकेले ही कई चीजों से डील की.
Published at : 07 Dec 2025 08:59 PM (IST)
