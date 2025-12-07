शो शुरू होने के कुछ महीनों बाद अमाल मलिक का लव एंगल भी देखने को मिला. बिग बॉस हाउस में सिंगर ने अपने वन साइडेड लव स्टोरी का कॉन्फेशन भी किया. लेकिन तान्या मित्तल संग उनकी बॉन्डिंग को देख दर्शकों ने इसका लव एंगल बनाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल भी हुआ. लेकिन गुजरते वक्त के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आ गई.