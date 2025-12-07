एक्सप्लोरर
Bigg Boss 19: फैमिली क्लैश से लेकर नेपोटिज्म के मुद्दे पर बेबाकी से बोलने तक, कैसी रही अमाल मलिक की जर्नी
Amaal Mallik's Bigg Boss Journey: अमाल मलिक बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट बन चुके हैं. उनकी ये जर्नी वाकई काफी दिलचस्प रही और अपने कारनामों से वो हमेशा चर्चा में रहे. यहां जानें कैसी रही उनकी जर्नी
अमाल मलिक 'बिग बॉस 19' के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक हैं. बिग बॉस हाउस में उनकी जर्नी वाकई काफी दिलचस्प रही. कभी अपने ह्यूमरस नेचर से उन्होंने ऑडियंस को हंसाया तो कभी अपने एग्रेशन से उन्होंने शो की टीआरपी बढ़ा दी. यहां जानेंगे अमाल मलिक के 'बिग बॉस 19' के सफर के बारे में.
Published at : 07 Dec 2025 08:59 PM (IST)
