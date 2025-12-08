पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल

स्मृति मंधाना ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए बताया था कि उनकी पलाश मुच्छल के साथ शादी अब नहीं होगी. उनकी शादी 23 नवंबर को होनी थी. हल्दी से लेकर संगीत समारोह, धूमधाम से मनाए गए लेकिन 23 नवंबर को ही खबर आई कि शादी टाल दी गई. तब ये सामने आया था कि स्मृति के पिता की तबियत खराब हो गई है. शादी कैंसिल होने की खबर की पुष्टि के बाद स्मृति पहली बार नजर आई हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है.

स्मृति मंधाना के लिए उनकी सबसे प्यारी चीजों में से एक क्रिकेट है. उन्होंने रविवार को शादी कैंसिल होने की पुष्टि करते हुए लिखा था कि मेरे लिए जिंदगी का एक बड़ा मकसद हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है. मैं उम्मीद करती हूं कि जब तक हो सके, इंडिया के लिए खेलती रहूं और ट्रॉफी जीतूं और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा.

स्मृति मंधाना ने शुरू किया अभ्यास

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने के बाद स्मृति मंधाना अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी. ये शादी टूट गई. मंधाना ने लिखा, "मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप से भी यही करने की गुजारिश करती हूं. मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का मौका दें."

SMRITI MANDHANA IS BACK 🔥



- She has started the practice for the Sri Lanka T20I series. pic.twitter.com/nawrH7ETnB — Johns. (@CricCrazyJohns) December 8, 2025

स्मृति मंधाना की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो क्रिकेट प्रैक्टिस का है. मंधाना अभ्यास कर रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक स्मृति ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है. सीरीज का पहला मुकाबला 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा.