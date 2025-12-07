हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें

'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें

Roopal Tyagi Weddig Photos: सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने हाल ही में शादी रचाई है. वहीं अब उनकी वेडिंग की तस्वीरें सामने आई, जहां एक्ट्रेस लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Roopal Tyagi Weddig Photos: सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने हाल ही में शादी रचाई है. वहीं अब उनकी वेडिंग की तस्वीरें सामने आई, जहां एक्ट्रेस लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.

टीवी शो सपने सुहाने लड़कपन के में गुंजन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रुपल त्यागी ने 5 दिसंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जो नोमिश भारद्वाज के साथ शादी रचाई है. वहीं अब एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें सामने आई है जहां वो लाल जोड़े में बेहद ही गॉर्जियस लग रही है. फैंस भी उनके ब्राइडल लुक को जमकर तारीफ कर रहे हैं.

1/7
रूपल त्यागी ने शादी के बाद अब अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिनमें वो ब्राइडल लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
रूपल त्यागी ने शादी के बाद अब अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिनमें वो ब्राइडल लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
2/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो वो रेड और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले हैवी ब्राइडल लहंगे में नजर आ रही हैं. उनके आउटफिट पर किया गया सीक्विन वर्क इसे और भी रॉयल बना रहा है.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो वो रेड और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले हैवी ब्राइडल लहंगे में नजर आ रही हैं. उनके आउटफिट पर किया गया सीक्विन वर्क इसे और भी रॉयल बना रहा है.
3/7
साथ ही उन्होंने मैचिंग दुपट्टा सिर पर कैरी किया है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का सुंदर काम किया गया है.
साथ ही उन्होंने मैचिंग दुपट्टा सिर पर कैरी किया है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का सुंदर काम किया गया है.
4/7
एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए गोल्डेन ज्वेलरी, जैसे हैवी नेकलेस, मांगटीका और चूड़ियां पहनी हैं.
एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए गोल्डेन ज्वेलरी, जैसे हैवी नेकलेस, मांगटीका और चूड़ियां पहनी हैं.
5/7
उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी बेहद ग्लैम और एलीगेंट रखा गया है, जो पूरे ब्राइडल लुक को परफेक्ट फिनिश देता है.
उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी बेहद ग्लैम और एलीगेंट रखा गया है, जो पूरे ब्राइडल लुक को परफेक्ट फिनिश देता है.
6/7
एक्ट्रेस के हाथों में मेंहदी से खूबसूरत डिजाइन बनी है. हाथ पर बनी ये मेहंदी उनके ब्राइडल लुक को पूरी तरह कंप्लीट कर रही थी और ट्रेडिशनल ब्राइडल स्टाइल को और भी खास बना रही है.
एक्ट्रेस के हाथों में मेंहदी से खूबसूरत डिजाइन बनी है. हाथ पर बनी ये मेहंदी उनके ब्राइडल लुक को पूरी तरह कंप्लीट कर रही थी और ट्रेडिशनल ब्राइडल स्टाइल को और भी खास बना रही है.
7/7
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जहां फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जहां फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 07 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Roopal Tyagi Nomish Bhardwaj

टेलीविजन फोटो गैलरी

