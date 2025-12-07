एक्सप्लोरर
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
Roopal Tyagi Weddig Photos: सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने हाल ही में शादी रचाई है. वहीं अब उनकी वेडिंग की तस्वीरें सामने आई, जहां एक्ट्रेस लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
टीवी शो सपने सुहाने लड़कपन के में गुंजन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रुपल त्यागी ने 5 दिसंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जो नोमिश भारद्वाज के साथ शादी रचाई है. वहीं अब एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें सामने आई है जहां वो लाल जोड़े में बेहद ही गॉर्जियस लग रही है. फैंस भी उनके ब्राइडल लुक को जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 07 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Tags :Roopal Tyagi Nomish Bhardwaj
