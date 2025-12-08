हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?

भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?

पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये के मुकाबले बहुत कमजोर है. भारत का एक रुपया पाकिस्तान में 3.12 PKR के बराबर है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 08 Dec 2025 04:08 PM (IST)
भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे पूरी दुनिया हैरान है. जुलाई से सितंबर तक तीसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत रहा. हालांकि, भारतीय रुपये की वैल्यू में डॉलर के मुकाबले काफी गिरावट आई है. डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 90 के भी पार चली गई है, लेकिन आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां भारतीय रुपये की वैल्यू काफी ज्यादा है.

वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, पाकिस्तान और नेपाल की करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत काफी ज्यादा है. इंडोनेशिया, नेपाल और वियतनाम में तो बड़ी संख्या में भारतीय घूमने जाते हैं. आइए जानते हैं किस देश में इंडियन रुपये की कीमत सबसे ज्यादा है-

वियतनाम
वियतनाम एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और यहां की करेंसी का नाम वियतनामीज डॉन्ग (VND) है. भारत का एक रुपया यहां 300 VND के बराबर है. इस हिसाब से भारतीयों के लिए यह देश काफी किफायती है और यहां वह काफी सस्ते में घूम फिर सकते हैं.

लाओस
लाओस भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, जो मेकोंग रिवर, पर्वतीय क्षेत्र, फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर और बौद्ध मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है. यहां भी भारतीय रुपये की वैल्यू काफी ज्यादा है. लाओस में लाओतियन किप (LAK) करेंसी चलती है और एक रुपये की कीमत 245-255 लाओतियन किप के बराबर है. 

इंडोनेशिया 
एशियाई देश इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में भारतीय लोग घूमने जाते है और यहां की करेंसी इंडेनिशयन रुपिया (IDR) है. एक भारतीय रुपया यहां 190 इंडोनेशियन रुपिया के बराबर होता है इसलिए यहां का ट्रिप भारतीयों को काफी सस्ता पड़ता है. 

कंबोडिया
चौथे नंबर पर कंबोडिया है, जिसकी करेंसी कंबोडियन रिएल (KHR) है. एक भारतीय रुपये की कीमत कंबोडिया में 45-50 कंबोडिन रिएल के बराबर है. 

पाकिस्तान
पाकिस्तानी करेंसी भी भारतीय रुपये के मुकाबले बहुत कमजोर है.  भारत का एक रुपया पाकिस्तान में 3.12 पाकिस्तानी रुपये (PKR) के बराबर होता है.

नेपाल
पड़ोसी मुल्क नेपाल इसमें छठे नंबर पर आता है, जहां का खाना-पीना और कल्चर काफी मिलता-जुलता है. नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज के मुकाबले भी भारत के रुपये की कीमत बहुत ज्यादा है. यहां एक भारतीय रुपया 1.6 नेपाली रुपीज के बराबर है.

 

Published at : 08 Dec 2025 04:08 PM (IST)
