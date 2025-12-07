एक्सप्लोरर
देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने नए घर से शेयर की तस्वीरें, साड़ी में खूबसूरत लगी एक्ट्रेस
Devoleena Bhattacharjee Photos: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुई है. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने नए घर से खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में नया घर खरीदा है. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने अपने इस नए घर से कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. फैंस उनकी इस तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 07 Dec 2025 03:13 PM (IST)
