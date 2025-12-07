हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने नए घर से शेयर की तस्वीरें, साड़ी में खूबसूरत लगी एक्ट्रेस

देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने नए घर से शेयर की तस्वीरें, साड़ी में खूबसूरत लगी एक्ट्रेस

Devoleena Bhattacharjee Photos: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुई है. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने नए घर से खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Dec 2025 03:13 PM (IST)

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Dec 2025 03:13 PM (IST)
Devoleena Bhattacharjee Photos: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुई है. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने नए घर से खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में नया घर खरीदा है. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने अपने इस नए घर से कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. फैंस उनकी इस तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं.

1/7
देवोलीना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की जिसमें एक्ट्रेस बाला की खूबसूरत दिख रही हैं.
देवोलीना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की जिसमें एक्ट्रेस बाला की खूबसूरत दिख रही हैं.
2/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने लाइट कलर की साड़ी पहनी हैं, जिसके साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने लाइट कलर की साड़ी पहनी हैं, जिसके साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया.
3/7
एक्ट्रेस ने अपने लुक को और भी एलिगेंट और ग्रेसफुल बनाने के लिए चोकर पहना. जिससे उनके लुक में चार चांद लग गए.
एक्ट्रेस ने अपने लुक को और भी एलिगेंट और ग्रेसफुल बनाने के लिए चोकर पहना. जिससे उनके लुक में चार चांद लग गए.
4/7
उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. जहां फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.
उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. जहां फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.
5/7
बता दें एक्ट्रेस की ये तस्वीरें उनके नए घर की हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पति शाहनवाज शेख के साथ नया घर खरीदा है.
बता दें एक्ट्रेस की ये तस्वीरें उनके नए घर की हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पति शाहनवाज शेख के साथ नया घर खरीदा है.
6/7
एक्ट्रेस ने अपने इस नए घर में पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ एंट्री ली है.
एक्ट्रेस ने अपने इस नए घर में पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ एंट्री ली है.
7/7
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये है गुड न्यूज शेयर की. फैंस ने पोस्ट पर कमेंट्स करते हुए उन्हें बधाईयां दी.
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये है गुड न्यूज शेयर की. फैंस ने पोस्ट पर कमेंट्स करते हुए उन्हें बधाईयां दी.
Published at : 07 Dec 2025 03:13 PM (IST)
Devoleena Bhattacharjee Devoleena Bhattacharjee Pics

टेलीविजन फोटो गैलरी

