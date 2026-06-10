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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनTejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश

Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश

Tejasswi Prakash Net Worth: तेजस्वी प्रकाश 10 जून को अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर एक्ट्रेस की नेटवर्थ, कार कलेक्शन और लग्जरी प्रॉपर्टी पर एक डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jun 2026 06:20 AM (IST)
Tejasswi Prakash Net Worth: तेजस्वी प्रकाश 10 जून को अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर एक्ट्रेस की नेटवर्थ, कार कलेक्शन और लग्जरी प्रॉपर्टी पर एक डालते हैं.

छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है. वो टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्टेसेस में से एक हैं. तेजस्वी बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. आइए एक्ट्रेस के बर्थडे पर जानते हैं कि आखिर वो कितनी अमीर हैं.

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तेजस्वी प्रकाश ने साल 2012 में आए टीवी शो '2612' के जरिए छोटे पर्दे पर पर कदम रखा था. इसमें उन्होंने रश्मि भार्गव का रोल निभाया था. उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई.
तेजस्वी प्रकाश ने साल 2012 में आए टीवी शो '2612' के जरिए छोटे पर्दे पर पर कदम रखा था. इसमें उन्होंने रश्मि भार्गव का रोल निभाया था. उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई.
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तेजस्वी को घर-घर पहचान कलर्स टीवी के शो 'स्वरागिनी' में रागिनी माहेश्वरी की भूमिका निभाकर मिली. ये उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. इसके बाद तेजस्वी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
तेजस्वी को घर-घर पहचान कलर्स टीवी के शो 'स्वरागिनी' में रागिनी माहेश्वरी की भूमिका निभाकर मिली. ये उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. इसके बाद तेजस्वी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
Published at : 10 Jun 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash Tejasswi Prakash Net Worth

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