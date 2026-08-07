IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'

रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'

Ajinkya Rahane: रहाणे ने रिटायरमेंट के 7वें दिन अपना दर्द बयां किया. उन्होंने 12वें खिलाड़ी के रूप में टीम के साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाने को लेकर बात की.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Aug 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने 30 जुलाई को खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया था. करीब 3 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे रहाणे ने आखिरकार रिटायरमेंट का फैसला किया. अब रिटायर होने के 7वें दिन एक बार फिर रहाणे का दर्द छलका, जिसमें उन्होंने टीम में होने के बावजूद पानी पिलाने की बात की. 

रहाणे ने बताया कि टेस्ट में आने के बाद उन्हें करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीम में 12वें खिलाड़ी के रूप में रहकर पानी पिलाने और साथी खिलाड़ियों की मदद करने में कुछ गलत नहीं है. 

डेब्यू के लिए रहाणे का इंतजार 

06 अगस्त (गुरुवार) को अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रहाणे ने डेब्यू की कहानी याद की. उन्होंने कहा, "जब मैं टीम में आया, तो शुरुआती 2 साल बहुत मुश्किल थे. टेस्ट डेब्यू के लिए मुझे करीब 20 मैच का इंतजार करना पड़ा. 20 मैचों तक मैं 12वां खिलाड़ी बनकर रहा."

पानी पिलाना गलत बात नहीं

आगे बात करते हुए रहाणे ने कहा, "मेरे पास 2 ऑप्शन थे; या तो मैं लोगों से सहानुभूति लेता या फिर खुद को बेहतर करने पर काम करता. टीम का 12वां खिलाड़ी होकर पानी पिलाना और साथी खिलाड़ियों की मदद करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. मैंने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया."

सब्र रखना जरूरी 

रहाणे ने बताया कि कैसे लंबे वक्त तक खेलने के लिए सब्र करना जरूरी होता है. उन्होंने कहा, "वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि जब होना होगा, हो जाएगा. आप वही कर सकते हैं, जो आपके काबू में है. आपको लंबे वक्त तक खेलने के लिए सब्र करना जरूरी है."

अजिंक्य रहाणे का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

नजर डालें रहाणे के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो उन्होंने 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट की 144 पारियों में उनके बल्ले से 5077 रन निकले, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे की 87 पारियों में रहाणे ने 3 शतक और 24 फिफ्टी की मदद से 2962 रन बनाए. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 20 पारियों में रहाणे ने 113.29 की औसत से 375 रन स्कोर किए, जिसमें 1 फिफ्टी शामिल रही. 

 

यह भी पढ़ें: पिता साइकिल मैकेनिक, बेटी ने जीता गोल्ड; ABP पर बताई संघर्ष की कहानी

Published at : 07 Aug 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'
रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'
क्रिकेट
घर पर हमले के बाद छलका शाकिब अल हसन का दर्द, कहा- 'बांग्लादेश तभी लौटूंगा जब...'
घर पर हमले के बाद छलका शाकिब अल हसन का दर्द, कहा- 'बांग्लादेश तभी लौटूंगा जब...'
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद अब इस T20 लीग में खेलेंगे अजिंक्य रहाणे, टीम ने किया एलान
रिटायरमेंट के बाद अब इस T20 लीग में खेलेंगे अजिंक्य रहाणे, टीम ने किया एलान
क्रिकेट
पाकिस्तान वालों ने झूठ फैलाया, बाबर आजम कंट्रोवर्सी पर बोले इरफान पठान
पाकिस्तान वालों ने झूठ फैलाया, बाबर आजम कंट्रोवर्सी पर बोले इरफान पठान
Advertisement

वीडियोज

R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
क्रिकेट
घर पर हमले के बाद छलका शाकिब अल हसन का दर्द, कहा- 'बांग्लादेश तभी लौटूंगा जब...'
घर पर हमले के बाद छलका शाकिब अल हसन का दर्द, कहा- 'बांग्लादेश तभी लौटूंगा जब...'
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से...'
SC पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से डर लगता है?
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget