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करिश्मा तन्ना की लव स्टोरी, मनीष मल्होत्रा की पार्टी में हुई थी वरुण से मुलाकात
Karishma Tanna-Varun Bangera Love Story: करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा हाल ही में बेटे के पेरेंट्स बने हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई और उनकी लव स्टोरी शादी तक कैसे पहुंची.
टीवी और ओटीटी की जानी-मानी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और बिजनेसमैन वरुण बंगेरा की जोड़ी ग्लैमर वर्ल्ड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक मानी जाती है. दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत एक बॉलीवुड पार्टी से हुई थी.
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Published at : 30 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna Varun Bangera
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