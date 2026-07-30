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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकरिश्मा तन्ना की लव स्टोरी, मनीष मल्होत्रा की पार्टी में हुई थी वरुण से मुलाकात

करिश्मा तन्ना की लव स्टोरी, मनीष मल्होत्रा की पार्टी में हुई थी वरुण से मुलाकात

Karishma Tanna-Varun Bangera Love Story: करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा हाल ही में बेटे के पेरेंट्स बने हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई और उनकी लव स्टोरी शादी तक कैसे पहुंची.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Karishma Tanna-Varun Bangera Love Story: करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा हाल ही में बेटे के पेरेंट्स बने हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई और उनकी लव स्टोरी शादी तक कैसे पहुंची.

टीवी और ओटीटी की जानी-मानी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और बिजनेसमैन वरुण बंगेरा की जोड़ी ग्लैमर वर्ल्ड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक मानी जाती है. दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत एक बॉलीवुड पार्टी से हुई थी.

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करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा 29 जुलाई 2026 को अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बने हैं. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद कपल को फैंस और सेलेब्स लगातार बधाइयां दे रहे हैं.
करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा 29 जुलाई 2026 को अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बने हैं. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद कपल को फैंस और सेलेब्स लगातार बधाइयां दे रहे हैं.
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करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा शादी के चार साल बाद माता-पिता बने हैं. दोनों इस समय अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज का एन्जॉय कर रहे हैं.
करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा शादी के चार साल बाद माता-पिता बने हैं. दोनों इस समय अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज का एन्जॉय कर रहे हैं.
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करिश्मा और वरुण की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. इंडिया टुडे के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की एक पार्टी में हुई थी. एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हुई.
करिश्मा और वरुण की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. इंडिया टुडे के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की एक पार्टी में हुई थी. एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हुई.
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पहली ही मुलाकात में करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई.
पहली ही मुलाकात में करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई.
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दोनों ने काफी समय तक अपने रिश्ते को मीडिया की नजरों से छुपा कर रखा. जब करिश्मा और वरुण एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए, तो उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया.
दोनों ने काफी समय तक अपने रिश्ते को मीडिया की नजरों से छुपा कर रखा. जब करिश्मा और वरुण एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए, तो उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया.
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करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने नवंबर 2021 में प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की थी. इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे.
करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने नवंबर 2021 में प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की थी. इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे.
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सगाई के कुछ महीनों बाद 5 फरवरी 2022 को करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने मुंबई में धूमधाम से शादी रचाई. शादी से पहले हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में हुईं.
सगाई के कुछ महीनों बाद 5 फरवरी 2022 को करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने मुंबई में धूमधाम से शादी रचाई. शादी से पहले हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में हुईं.
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करिश्मा के पिंक लहंगे और वरुण की शेरवानी वाले वेडिंग लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.
करिश्मा के पिंक लहंगे और वरुण की शेरवानी वाले वेडिंग लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.
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करिश्मा तन्ना जहां एक्टिंग की दुनिया का बड़ा नाम हैं तो वहीं वरुण बंगेरा का बैकग्राउंड ग्लैमर वर्ल्ड से अलग है. वरुण मुंबई के एक सफल बिजनेसमैन हैं. वो रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं.
करिश्मा तन्ना जहां एक्टिंग की दुनिया का बड़ा नाम हैं तो वहीं वरुण बंगेरा का बैकग्राउंड ग्लैमर वर्ल्ड से अलग है. वरुण मुंबई के एक सफल बिजनेसमैन हैं. वो रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं.
Published at : 30 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Karishma Tanna Varun Bangera

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