करिश्मा तन्ना की लव स्टोरी, मनीष मल्होत्रा की पार्टी में हुई थी वरुण से मुलाकात

करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा 29 जुलाई 2026 को अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बने हैं. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद कपल को फैंस और सेलेब्स लगातार बधाइयां दे रहे हैं.