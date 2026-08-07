'रामायण' के ट्रेलर ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, मिले 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज

Ramayana Trailer: 'रामायण' दुनियाभर में भारतीय सिनेमा को एक अलग और खास पहचान दिलाने वाली फिल्म साबित हो सकती है. इस फिल्म पर जबरदस्त पैसा खर्च किया जा रहा है. इसे काफी भव्य एवं दिव्य तरीके से बनाया जा रहा है. फिल्म को मेकर्स दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने वाले हैं. फिल्म रिलीज से पहले ही आए दिन कोई न कोई बड़ा कारनामा करती जा रही है और अब इसके ट्रेलर ने इतिहास रच दिया है.

'रामायण' के ट्रेलर को मिले 100 करोड़ व्यूज

रामायण के ट्रेलर ने वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक भारतीय सिनेमा के इतिहास में कभी नहीं हुआ है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक़ एक हफ्ते पहले रिलीज हुए रामायण के ट्रेलर ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी भाषाओं में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल करके इतिहास रच दिया है. ये अपने आपमें एक बड़ा और गौरव करने वाला आंकड़ा है.

ये भी पढ़ें: क्या 'दृश्यम 3' से इतिहास रच पाएंगे अजय देवगन? बना पाएंगे ये तगड़ा रिकॉर्ड

सभी भाषाओं में मिले रिकॉर्ड तोड़ व्यूज

रामायण का ट्रेलर न सिर्फ हिंदी भाषा में बल्कि अन्य कई भारतीय भाषाओं में भी रिलीज हुआ था और सभी में इसने रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल किए हैं. यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के ट्रेलर को 617 मिलियन यानी 61 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए थे.

View this post on Instagram A post shared by The World Of Ramayana (@worldoframayana)

वहीं तेलुगु भाषा में भी ट्रेलर को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही तेलुगु ट्रेलर को 53 मिलियन यानी 5.3 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल हुए हैं. वहीं तमिल ट्रेलर को 32.7 मिलियन (3.2 करोड़) और मलयालम ट्रेलर को 37 मिलियन (3.7 करोड़) व्यूज़ खबर लिखे जाने तक इंस्टाग्राम पर मिल चुके थे. जबकि कन्नड़ भाषा में रामायण के ट्रेलर ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कुल 25.7 मिलियन (2.5 करोड़ से ज्यादा) व्यूज बटोरे हैं.

दिवाली पर धूम मचाएगी 'रामायण'

मेकर्स ने 30 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था और हाल ही में आधिकारिक तौर पर इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. दो पार्ट वाली इस फिल्म का पहला पार्ट 6 नवंबर 2026 को दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. रणबीर कपूर भगवान श्री राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. वहीं लंकापति रावण का किरदार यश निभा रहे हैं. फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यसूर नमित मल्होत्रा हैं.

ये भी पढ़ें: 83 की उम्र में अमिताभ बच्चन ने की 24 घंटे की शिफ्ट, फिर केबीसी शूटिंग पर भी निकले, बोले- नहीं गया तो नौकरी गई

प्रोड्यूसर बोले- दुनियाभर के लोगों से मिले प्यार के आभारी हैं

रामायण के ट्रेलर के 100 करोड़ व्यूज हासिल करने को लेकर फिल्म के प्रोड्यसूर नमित मल्होत्रा का भी बयान आया है. उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, 'फिल्म के पिछले हफ्ते रिलीज हुए ट्रेलर को पांच दिनों में ही 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं. ये भारत के लिए बड़ी बात है. दुनियाभर के लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए हम आभारी है. हमारा प्रयास है कि फिल्म को दुनयाभर के दर्शकों के बीच पहुंचाना है.' आगे उन्होंने कहा कि हम फिल्म के जरिए बिल्कुल भी किसी को निराश नहीं करेंगे.