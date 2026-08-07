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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मैंने पतियों को रंगे हाथ पकड़ा था...', श्वेता तिवारी ने फोड़ा बम, बताई शादी टूटने की असल वजह!

'मैंने पतियों को रंगे हाथ पकड़ा था...', श्वेता तिवारी ने फोड़ा बम, बताई शादी टूटने की असल वजह!

श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपनी शादी और पतियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने खुद रिवील किया कि उन्होंने ही अपने पतियों को रंगे हाथ पकड़ा था. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Aug 2026 04:56 PM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. ज्यादातर वो अपनी पर्सनल लाइफ और विवादों की वजह से मीडिया में छाई रहती हैं. उनके लिंकअप की चर्चाएं भी कम नहीं रहती हैं. वहीं, जगजाहिर है कि श्वेता तिवारी की दो शादियां पहले ही टूट चुकी हैं. ऐसे में अब अभिनेत्री ने अपने दोनों एक्स पतियों को लेकर खुलासा किया है कि उन्होंने ही उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

पतियों को चीट करते पकड़ा- श्वेता तिवारी

दरअसल, श्वेता तिवारी करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स' के सीजन 2 में नजर आने वाली हैं और इसका ट्रेलर जारी किया गया है, जिसमें श्वेता तिवारी एक्स हसबैंड्स को लेकर खुलासा करती हैं. वो बताती हैं, 'मैंने ही अपने पतियों को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था.' इसके बाद उनका ये बयान वायरल हो गया है. पतियों पर उनका ये आरोप आज नहीं है. दोनों हसबैंड्स पर वो पहले भी घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगा चुकी हैं. 

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पहले पति ने लगाया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप

गौरतलब है कि श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में शिरकत की थी. इस दौरान उन्होंने काफी कुछ शेयर किया था और एक्स वाइफ श्वेता तिवारी को लेकर खुलासा किया गया था कि उनका को-एक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. राजा चौधरी से इस दौरान 'कसौटी जिंदगी के' को-एक्टर संग संबंधों को लेकर सवाल किया गया था तो इस पर राजा ने कहा था, 'उनका (श्वेता) बहुत से लोगों से संबंध है. मुझे लगता है कि उनका हर आदमी से अफेयर था.'  

मैंने पतियों को रंगे हाथ पकड़ा था...', श्वेता तिवारी ने फोड़ा बम, बताई शादी टूटने की असल वजह!

सिजैन खान संग अफेयर को लेकर राजा चौधरी ने कहा था, 'उस वक्त मैंने जो कुछ भी देखा वो साबित हो चुका था वो उसके साथ काम कर रही थी. उसी के घर में रह रही थी.' राजा चौधरी ने इस तरीके शॉकिंग दावे किए थे, जो कि काफी वायरल रहा था.

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श्वेता तिवारी की दोनों शादियां

बहरहाल, अगर श्वेता तिवारी की शादी की बात की जाए तो उन्होंने दो शादी की है. पहली उन्होंने राजा चौधरी से की थी. दोनों साल 1998 में फेरे लिए थे. लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया था और साल 2007 में वो अलग हो गए थे. घरेलू हिंसा, आपसी कलह और रिश्तों में तनाव की वजह से उनका रिश्ता बच नहीं पाया था और एक्ट्रेस ने 2007 में तलाक के लिए अर्जी दे दी थी. 2012 में ऑफिशियल दोनों अलग हो गए थे. इस रिश्ते से उनकी बेटी पलक हैं.

इसके बाद श्वेता तिवारी ने 13 जुलाई, 2013 को अभिनव कोहली के साथ फेरे लिए थे. दोनों ने मुंबई में शादी की थी. इस रिश्ते से उनका एक बेटा रेयांश है. लेकिन ये रिश्ता भी उनका टिक नहीं पाया था. 2019 में उनके रिश्ते में दरार आ गई थी. श्वेता ने दूसरे हसबैंड पर भी घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे. अब श्वेता बतौर सिंगर पैरेंट बच्चों की परवरिश कर रही हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari The Traitors 2
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