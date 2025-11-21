तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मोटी कमाई करते हैं 'जेठालाल', जानिए कितनी है नेटवर्थ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतारक मेहता का उल्टा चश्मा से मोटी कमाई करते हैं 'जेठालाल', जानिए कितनी है नेटवर्थ

Dilip Joshi Networth: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में जेठालाल बनकर दिलीप जोशी सालों से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस हिट शो से वो आखिर कितनी तगड़ी कमाई कर लेते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 03:11 PM (IST)
17 साल से दर्शकों का दिल जीत रहा ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ आज भी टीआरपी की रेस में मजबूती से टिका है. शो के सभी किरदार लोगों के फेवरेट हैं, लेकिन बात जब सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरे की होती है, तो जेठालाल यानी दिलीप जोशी का नाम सबसे पहले आता है. दर्शकों के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और इसी लोकप्रियता की वजह से उनकी कमाई भी काफी शानदार है. आज हम आपको बताते हैं कि इस हिट शो से दिलीप जोशी किस तरह मोटी कमाई करते हैं.

1/7
शो में ‘जेठालाल’ का रोल निभाने वाले दिलीप जोशी सबके फेवरेट हैं.
शो में ‘जेठालाल’ का रोल निभाने वाले दिलीप जोशी सबके फेवरेट हैं.
2/7
दिलीप जोशी इस शो के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर में से एक हैं.
दिलीप जोशी इस शो के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर में से एक हैं.
3/7
बता दें, दिलीप जोशी हर महीने शो से काफी तगड़ी कमाई करते हैं.
बता दें, दिलीप जोशी हर महीने शो से काफी तगड़ी कमाई करते हैं.
4/7
टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप हर एपिसोड के हिसाब से 1.5 लाख रुपये वसूलते हैं.
टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप हर एपिसोड के हिसाब से 1.5 लाख रुपये वसूलते हैं.
5/7
वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि वो एक एपिसोड के लिए 2 लाख लेते हैं.
वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि वो एक एपिसोड के लिए 2 लाख लेते हैं.
6/7
दिलीप जोशी कि नेटवर्थ बात करें तो वो करीब 43 करोड़ रुपये के मालिक हैं.
दिलीप जोशी कि नेटवर्थ बात करें तो वो करीब 43 करोड़ रुपये के मालिक हैं.
7/7
मुंबई में उनका एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है. उनके पास ऑडी Q7, टोयोटा इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं.
मुंबई में उनका एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है. उनके पास ऑडी Q7, टोयोटा इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं.
Published at : 21 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Dilip Joshi Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

टेलीविजन फोटो गैलरी

