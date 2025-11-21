एक्सप्लोरर
तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मोटी कमाई करते हैं 'जेठालाल', जानिए कितनी है नेटवर्थ
Dilip Joshi Networth: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में जेठालाल बनकर दिलीप जोशी सालों से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस हिट शो से वो आखिर कितनी तगड़ी कमाई कर लेते हैं.
17 साल से दर्शकों का दिल जीत रहा ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ आज भी टीआरपी की रेस में मजबूती से टिका है. शो के सभी किरदार लोगों के फेवरेट हैं, लेकिन बात जब सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरे की होती है, तो जेठालाल यानी दिलीप जोशी का नाम सबसे पहले आता है. दर्शकों के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और इसी लोकप्रियता की वजह से उनकी कमाई भी काफी शानदार है. आज हम आपको बताते हैं कि इस हिट शो से दिलीप जोशी किस तरह मोटी कमाई करते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 03:11 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
