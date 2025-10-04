हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की ये बच्चा पार्टी अब क्या करती है? कौन बना हीरो तो किसने छापे खूब नोट

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की ये बच्चा पार्टी अब क्या करती है? कौन बना हीरो तो किसने छापे खूब नोट

Tapu Sena Transformation: पॉपुलर सिटकॉम में कई चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीता . अब सालों बाद उनके लुक्स काफी बदल गए हैं. लेटेस्ट फोटो देख पहचान में नहीं आएंगे ये स्टार्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 08:46 PM (IST)
Tapu Sena Transformation: पॉपुलर सिटकॉम में कई चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीता . अब सालों बाद उनके लुक्स काफी बदल गए हैं. लेटेस्ट फोटो देख पहचान में नहीं आएंगे ये स्टार्स.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये शो टपु सेना के बिना अधूरी है. 2008 में जब ये शो रिलीज हुआ तो इसके चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी मासूमियत और कमाल के परफॉर्मेंस से सभी को इंप्रेस किया था. अब इन चाइल्ड आर्टिस्ट का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. आप भी देखिए तस्वीरें.

1/7
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टीवी इंडस्ट्री का ऐसा शो है जिसे हर एज ग्रुप के लोगों ने बहुत प्यार दिया है. सीरियल को रिलीज हुए अब 17 साल हो चुके हैं और इसमें नजर आने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. टपु सेना के पांच मेंबर्स में से तीन लोगों ने शो को अलविदा भी कह दिया है. आइए जानते हैं 2025 में क्या करते हैं ये सितारे.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टीवी इंडस्ट्री का ऐसा शो है जिसे हर एज ग्रुप के लोगों ने बहुत प्यार दिया है. सीरियल को रिलीज हुए अब 17 साल हो चुके हैं और इसमें नजर आने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. टपु सेना के पांच मेंबर्स में से तीन लोगों ने शो को अलविदा भी कह दिया है. आइए जानते हैं 2025 में क्या करते हैं ये सितारे.
2/7
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में भव्य गांधी ने टपू का रोल प्ले किया था. इस किरदार के जरिए उन्होंने घर-घर अपनी पहचान बनाई थी. उनकी मासूमियत और शरारत ने तो दर्शकों को हंसाया ही साथ ही उनकी एक्टिंग स्किल्स ने भी ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया. 17 सालों में उनका लुक काफी चेंज हो गया है. 2017 में शो के छोड़ने के बाद अब वो गुजराती फिल्मों के हीरो के रूप में काम करते हैं.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में भव्य गांधी ने टपू का रोल प्ले किया था. इस किरदार के जरिए उन्होंने घर-घर अपनी पहचान बनाई थी. उनकी मासूमियत और शरारत ने तो दर्शकों को हंसाया ही साथ ही उनकी एक्टिंग स्किल्स ने भी ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया. 17 सालों में उनका लुक काफी चेंज हो गया है. 2017 में शो के छोड़ने के बाद अब वो गुजराती फिल्मों के हीरो के रूप में काम करते हैं.
3/7
झील मेहता ने शो में सोनू का रोल निभाया. 2012 में सीरियल छोड़ने के बाद वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं बनीं. अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए झील मेहता ने शो को अलविदा कहा था. 17 सालों बाद उनका लुक काफी बदल गया है और अब तो उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी भी कर ली है. एक्टिंग की दुनिया से दूर अब उन्होंने बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर बना लिया है. बिजनेस वुमन बन खूब पैसे छापती हैं.
झील मेहता ने शो में सोनू का रोल निभाया. 2012 में सीरियल छोड़ने के बाद वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं बनीं. अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए झील मेहता ने शो को अलविदा कहा था. 17 सालों बाद उनका लुक काफी बदल गया है और अब तो उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी भी कर ली है. एक्टिंग की दुनिया से दूर अब उन्होंने बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर बना लिया है. बिजनेस वुमन बन खूब पैसे छापती हैं.
4/7
झील मेहता के शो छोड़ने के बाद उनका रोल निधि भानुशाली ने प्ले किया था. सोनू की भूमिका में ऑडियंस ने भी उन्हें काफी सराहा और आज भी लोग उन्हें सोनू के नाम से ही बुलाते हैं. कई सालों तक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम करने के बाद उन्होंने इस शो को 2019 में अलविदा कह दिया. उनका लुक इतने सालों में काफी चेंज भी हो गया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव हैं और कई शोज में भी नजर आ चुकी हैं.
झील मेहता के शो छोड़ने के बाद उनका रोल निधि भानुशाली ने प्ले किया था. सोनू की भूमिका में ऑडियंस ने भी उन्हें काफी सराहा और आज भी लोग उन्हें सोनू के नाम से ही बुलाते हैं. कई सालों तक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम करने के बाद उन्होंने इस शो को 2019 में अलविदा कह दिया. उनका लुक इतने सालों में काफी चेंज भी हो गया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव हैं और कई शोज में भी नजर आ चुकी हैं.
5/7
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में कुश शाह ने टपू सेना के इंपॉर्टेंट मेंबर गोली का किरदार निभाया था. इस शो में उनकी और जेठालाल की बॉन्डिंग भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. लेकिन 15 सालों बाद कुश शाह ने गोली के किरदार को अलविदा कहा तो उनके फैंस काफी मायूस हो गए थे. फॉरेन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने ये शो क्विट कर दिया.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में कुश शाह ने टपू सेना के इंपॉर्टेंट मेंबर गोली का किरदार निभाया था. इस शो में उनकी और जेठालाल की बॉन्डिंग भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. लेकिन 15 सालों बाद कुश शाह ने गोली के किरदार को अलविदा कहा तो उनके फैंस काफी मायूस हो गए थे. फॉरेन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने ये शो क्विट कर दिया.
6/7
समय शाह 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में गोगी का किरदार निभाते हैं. 2008 से ही एक्टर इस शो का हिस्सा बने हुए हैं. बचपन में उन्होंने अपनी मासूमियत से ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया था और आज भी अपनी दमदार एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं. 2008 से लेकर 2025 तक ऑडियंस ने उनके पर्सनल डेवलपमेंट के साथ-साथ उनकी कैरेक्टर ग्रोथ को भी बहुत प्यार दिया है.
समय शाह 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में गोगी का किरदार निभाते हैं. 2008 से ही एक्टर इस शो का हिस्सा बने हुए हैं. बचपन में उन्होंने अपनी मासूमियत से ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया था और आज भी अपनी दमदार एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं. 2008 से लेकर 2025 तक ऑडियंस ने उनके पर्सनल डेवलपमेंट के साथ-साथ उनकी कैरेक्टर ग्रोथ को भी बहुत प्यार दिया है.
7/7
अजहर शेख भी 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा 2008 से बने हुए हैं. भले उन्हें शो में बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है लेकिन हर बार ही उन्होंने अपने गजब के एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस को इंप्रेस किया है. अब 17 साल बाद टपू सेना के नन्हे से पिंकू काफी हैंडसम हो गए हैं.
अजहर शेख भी 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा 2008 से बने हुए हैं. भले उन्हें शो में बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है लेकिन हर बार ही उन्होंने अपने गजब के एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस को इंप्रेस किया है. अब 17 साल बाद टपू सेना के नन्हे से पिंकू काफी हैंडसम हो गए हैं.
Published at : 04 Oct 2025 08:46 PM (IST)
Tags :
Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma Bhavya Gandhi Jheel Mehta

Photo Gallery

View More
प्राइवेसी पॉलिसी

