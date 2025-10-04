एक्सप्लोरर
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की ये बच्चा पार्टी अब क्या करती है? कौन बना हीरो तो किसने छापे खूब नोट
Tapu Sena Transformation: पॉपुलर सिटकॉम में कई चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीता . अब सालों बाद उनके लुक्स काफी बदल गए हैं. लेटेस्ट फोटो देख पहचान में नहीं आएंगे ये स्टार्स.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये शो टपु सेना के बिना अधूरी है. 2008 में जब ये शो रिलीज हुआ तो इसके चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी मासूमियत और कमाल के परफॉर्मेंस से सभी को इंप्रेस किया था. अब इन चाइल्ड आर्टिस्ट का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. आप भी देखिए तस्वीरें.
Published at : 04 Oct 2025 08:46 PM (IST)
