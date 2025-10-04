'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की ये बच्चा पार्टी अब क्या करती है? कौन बना हीरो तो किसने छापे खूब नोट

झील मेहता के शो छोड़ने के बाद उनका रोल निधि भानुशाली ने प्ले किया था. सोनू की भूमिका में ऑडियंस ने भी उन्हें काफी सराहा और आज भी लोग उन्हें सोनू के नाम से ही बुलाते हैं. कई सालों तक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम करने के बाद उन्होंने इस शो को 2019 में अलविदा कह दिया. उनका लुक इतने सालों में काफी चेंज भी हो गया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव हैं और कई शोज में भी नजर आ चुकी हैं.