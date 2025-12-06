हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19: पहले पे चेक से लेकर बिग बॉस की विलेन तक, कैसा रहा है फरहाना भट्ट का करियर

Bigg Boss 19: पहले पे चेक से लेकर बिग बॉस की विलेन तक, कैसा रहा है फरहाना भट्ट का करियर

Farrhana Bhatt Career: रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आने वाली फरहाना भट्ट ने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया है आइए जानते हैं कैसा रहा उनका सफर और कैसी मिली पहचान.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 08:17 PM (IST)
Farrhana Bhatt Career: रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आने वाली फरहाना भट्ट ने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया है आइए जानते हैं कैसा रहा उनका सफर और कैसी मिली पहचान.

फरहाना भट्ट ने शो बिग बॉस 19 से सुर्खियां बटोरी हैं. उनके गेम को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन आपको बता दे कि उनके यहां तक पहुंचाना आसान नहीं था. आइए एक नजर डालते हैं उनके स्ट्रगल पर कि उन्होंने कैसे अपनी पहचान बनाई है.

1/7
15 मार्च 1997 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में जन्मी, फरहाना एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं.
15 मार्च 1997 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में जन्मी, फरहाना एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं.
2/7
फरहाना ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री हासिल की. ​​अपनी कला को और निखारने के लिए, उन्होंने मुंबई में अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर्स से एक्टिंग में डिप्लोमा किया.
फरहाना ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री हासिल की. ​​अपनी कला को और निखारने के लिए, उन्होंने मुंबई में अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर्स से एक्टिंग में डिप्लोमा किया.
3/7
फरहाना ने 8वीं क्लास से मॉडलिंग शुरू की जिसके लिए उन्हें 500 रुपये का पे चेक मिला. फिर 2016 में फिल्म 'सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स' (SMTT) से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
फरहाना ने 8वीं क्लास से मॉडलिंग शुरू की जिसके लिए उन्हें 500 रुपये का पे चेक मिला. फिर 2016 में फिल्म 'सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स' (SMTT) से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
4/7
इसके बाद फरहाना ने 'लैला मजनू' (2018) और 'नोटबुक' (2019) जैसी फिल्मों से पहचान बनाई. अपने एक्टिंग करियर के अलावा, फ़रहाना एक मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, जो ताइक्वांडो में 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल चैंपियन भी हैं.
इसके बाद फरहाना ने 'लैला मजनू' (2018) और 'नोटबुक' (2019) जैसी फिल्मों से पहचान बनाई. अपने एक्टिंग करियर के अलावा, फ़रहाना एक मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, जो ताइक्वांडो में 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल चैंपियन भी हैं.
5/7
वहीं इन दिनों फरहाना रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. उनके बेबाक अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
वहीं इन दिनों फरहाना रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. उनके बेबाक अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
6/7
कभी कभी तो उन्हें शो में काफी फटकार भी लगी, उन्हें शो की विलेन भी बताया गया जिसे उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार किया है और गेम में आगे बढ़ी.
कभी कभी तो उन्हें शो में काफी फटकार भी लगी, उन्हें शो की विलेन भी बताया गया जिसे उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार किया है और गेम में आगे बढ़ी.
7/7
बता दें कि फरहाना शो में काफी आगे निकल चुकीं हैं, वो शो को फाइनलिस्ट बन गई हैं. उनके फैंस भी इस बात से काफी खुश नजर आ रहे है और उन्हें विनर बनाने के लिए फुल स्पोर्ट कर रहे हैं.
बता दें कि फरहाना शो में काफी आगे निकल चुकीं हैं, वो शो को फाइनलिस्ट बन गई हैं. उनके फैंस भी इस बात से काफी खुश नजर आ रहे है और उन्हें विनर बनाने के लिए फुल स्पोर्ट कर रहे हैं.
Published at : 06 Dec 2025 08:17 PM (IST)
Bigg Boss Farrhana Bhatt

