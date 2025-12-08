Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply

Kolkata Metro Job: कोलकाता मेट्रो में नौकरी का अवसर.128 खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है. ITI सर्टिफिकेट धारक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एक्ट अपरेंटिस- इस पद पर कोलकाता मेट्रो रेल प्राधिकरण भर्ती करने जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी और 22 जनवरी, 2026 तक चलेगी. मेट्रो रेलवे कोलकाता की आधिकारिक वेबसाइट mtp.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. कोलकाता मेट्रो में एक्ट अपरेंटिस के पद पर नियुक्त होने पर हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा. 1800 रुपये मिलने की बात कही गई है.

10 वीं पास होने चाहिए आप

आवेदक को कम से कम दसवीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए. यह भी 10+2 परीक्षा प्रणाली में. कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. जिस ट्रेड में अपरेंटिसशिप ट्रेनिंग लेंगे, उस पर आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो NCVT या SCVT के प्रदान की जाएगी. आवेदकों की आयु 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. यानी न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल. अगर आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट होगी.

आवेदन शुल्क किस वर्ग के आवेदकों के लिए कितना निर्धारित किया गया है?

सामान्य और ओबीसी के लिए 100 रुपये

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा.

आवेदकों में से योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए, एक आवेदक ने दसवीं क्लास में कितने अंक प्राप्त किए हैं और आईटीआई परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं, दोनों को समान महत्व दिया जाएगा. इन दोनों के आधार पर योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा.

CBSE: CBSE बोर्ड नौकरी का अवसर दे रहा है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर भर्ती करने जा रहा है. योग्य उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से 124 खाली पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और यह 22 दिसंबर तक चलेगी.

अस्वीकरण: सलाह के तौर पर, परीक्षार्थियों/नौकरी चाहने वालों की मदद के लिए यह जानकारी दी जा रही है. फिर भी, उनसे अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले संबंधित वेबसाइट, उपयुक्त सरकारी स्रोतों से सरकारी दस्तावेजों/अधिसूचनाओं को ध्यान से देखें. शुभकामनाएं.

