इंडिगो एयरलाइन की इस महीने में लगभग 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है. लोग अलग अलग पहलुओं पर बात करते हुए अलग अलग वजहों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं. कोई सरकार की लापरवाही बता रहा है तो कोई कंपनी की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है. लेकिन सोशल मीडिया का ऊंट जिस करवंट बैठा है उसने तो मानों इंटरनेट पर भूचाल ही ला दिया है. जी हां, इंडिगो एयरलाइन की इस हालत के लिए अब उसी शख्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है जिसकी पनौती की वजह से समय रैना का शो बंद होना बताया गया था. वीडियो देखकर आपको भी यकीन नहीं आएगा.

इंडिगो की फ्लाइट्स को लग गई पनौती?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें समय रैना को फ्लाइट में बैठे हुए दिखाया गया है. समय रैना फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठे हैं तभी वही शख्स उनसे आकर मिलता है जो उनके शो और उसे लेकर हुए विवाद के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में आया था. इस शख्स ने समय रैना के शो पर कहा था कि मैं जहां जाता हूं वो बंद हो जाता है. जहां मैं जॉब करता था वो कंपनी बंद हो गई, जहां मैं पढ़ता था वो स्कूल/कॉलेज बंद हो गया. इस पर समय रैना कहते हैं कि भाई मेरा शो बंद मत करा देना, जिसके बाद समय रैना का शो भी बंद हो गया था.

समय रैना के शो में आया शख्स बना लाइमलाइट

अब इस शख्स के फ्लाइट वाले वीडियो को लेकर इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि ये फ्लाइट यकीनन इंडिगो है और इस शख्स की एंट्री ने ही इतनी बड़ी एयरलाइंस कंपनी को मुसीबत में डाला है. इतना ही नहीं, यात्रियों की परेशानी को लेकर भी यूजर्स ने कहा कि इसी शख्स की पनौती लगी है इसलिए इतनी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है.

यूजर्स बोले, इसे पाकिस्तान भी भिजवाकर देख लो एक बार

वीडियो को emotion_vibes4u नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई एक बार मेरे दुश्मन के घर भी चले जाओ. एक और यूजर ने लिखा...इंडिगो की फील्डिंग सेट है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे पाकिस्तान भिजवा दो जिससे सबसे बड़ा दुश्मन बर्बाद हो जाएगा.

