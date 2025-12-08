रणवीर से संजय दत्त तक, जानें- 'धुरंधर' में किस स्टार ने निभाया कौन सा रियल लाइफ किरदार

फिल्म की कहानी ऑपरेशन ल्यारी से इंस्पायर बताई जा रही है, जो पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके में हुआ एक बड़ा गैंगवार था. यह इलाका कभी नशीले पदार्थों की तस्करी और अपराध का केंद्र हुआ करता था, जहाँ 1960 के दशक से गिरोहों का दबदबा रहा है. रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस, हमजा अली मजारी/जसकीरत सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे पाकिस्तान भेजा जाता है.