रणवीर से संजय दत्त तक, जानें- 'धुरंधर' में किस स्टार ने निभाया कौन सा रियल लाइफ किरदार
Dhurandhar: आदित्य धर निर्देशिक 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म की कहानी से लेकर स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है.
'धुरंधर' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों मे रिलीज हुई थी और इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. सोशल मीडिया पर तो फिल्म की भरभरकर तारीफें हो रही हैं. वहीं रिलीज के तीन दिन में इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने छप्परफाड़ कमाई भी कर ली है. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि सच्ची घटनाओं पर बेस्ड इस मल्टी स्टारर फिल्म में किस एक्टर ने कौन सा रियल लाइफ किरदार निभाया है. चलिए हम बताते हैं.
Published at : 08 Dec 2025 03:11 PM (IST)
