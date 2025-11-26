हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतान्या मित्तल करेंगी एकता कपूर के शो से डेब्यू, कभी बड़ें लोगों संग काम करने को लेकर कही थी ये बात, अब हो रही हैं ट्रोल

तान्या मित्तल करेंगी एकता कपूर के शो से डेब्यू, कभी बड़ें लोगों संग काम करने को लेकर कही थी ये बात, अब हो रही हैं ट्रोल

तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की टॉप कंटेस्टेंट में से एक हैं. तान्या अपने गेम से ज्यादा अपनी अमीरी को लेकर डींगे हांकने की वजह से सुर्खियां बटोर चुकी हैं. एक बार फिर से वो लाइमलाइट में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 03:05 PM (IST)
तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की टॉप कंटेस्टेंट में से एक हैं. तान्या अपने गेम से ज्यादा अपनी अमीरी को लेकर डींगे हांकने की वजह से सुर्खियां बटोर चुकी हैं. एक बार फिर से वो लाइमलाइट में हैं.

तान्या मित्तल कुछ भी करती हैं या कहती हैं वो मुद्दा बन जाता है. अपने बेबाक बयान को लेकर तान्या हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं, एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

1/7
बिग बॉस 19 के एक एपिसोड के दौरान एकता कपूर शो में पहुंची थीं. उस दौरान उन्होंने तान्या मित्तल को अपने शो में काम करने का ऑफर दिया.
बिग बॉस 19 के एक एपिसोड के दौरान एकता कपूर शो में पहुंची थीं. उस दौरान उन्होंने तान्या मित्तल को अपने शो में काम करने का ऑफर दिया.
2/7
एकता कपूर का ऑफर मिलने के बाद तान्या खुशी से झूम उठी. इतना ही नहीं वो घरवालों के सामने सास बहू शोज की बहू की तरह एक्टिंग करने लगी.
एकता कपूर का ऑफर मिलने के बाद तान्या खुशी से झूम उठी. इतना ही नहीं वो घरवालों के सामने सास बहू शोज की बहू की तरह एक्टिंग करने लगी.
3/7
इसी बीच तान्या का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है.उस इंटरव्यू में तान्या ने खुद कहा था कि वो जिंदगी में किसी बड़े डायरेक्टर के संग काम नहीं करेंगी.
इसी बीच तान्या का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है.उस इंटरव्यू में तान्या ने खुद कहा था कि वो जिंदगी में किसी बड़े डायरेक्टर के संग काम नहीं करेंगी.
4/7
तान्या मित्तल ने उस इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सभी लोग करण जौहर और संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के पीछे भागते हैं लेकिन वो वैसा नहीं करेंगी.
तान्या मित्तल ने उस इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सभी लोग करण जौहर और संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के पीछे भागते हैं लेकिन वो वैसा नहीं करेंगी.
5/7
तान्या ने कहा था कि मैं चाहती हूं एक छोटा डायरेक्टर हो जिसके साथ कोई बड़ी एक्ट्रेस ना काम करना चाहती हो, मैं उसके साथ काम करूंगी.
तान्या ने कहा था कि मैं चाहती हूं एक छोटा डायरेक्टर हो जिसके साथ कोई बड़ी एक्ट्रेस ना काम करना चाहती हो, मैं उसके साथ काम करूंगी.
6/7
तान्या ने कहा कि टैलेंटेड डायरेक्टर होगा तो मैं फ्री में काम करूंगी. उन्होंने कहा था कि मेरी सोच बहुत अलग है, वो किसी बड़े शख्स से नहीं मिलेंगी.
तान्या ने कहा कि टैलेंटेड डायरेक्टर होगा तो मैं फ्री में काम करूंगी. उन्होंने कहा था कि मेरी सोच बहुत अलग है, वो किसी बड़े शख्स से नहीं मिलेंगी.
7/7
तान्या ने कहा था कि उन्हें छोटे लोगों से मिलना है, छोटा काम करना है उसे बड़ा बनाना है. तान्या का ये इंटरव्यू देखने को बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एकता कपूर के संग काम करने के लिए एक्साइटेड दिख रही हैं.
तान्या ने कहा था कि उन्हें छोटे लोगों से मिलना है, छोटा काम करना है उसे बड़ा बनाना है. तान्या का ये इंटरव्यू देखने को बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एकता कपूर के संग काम करने के लिए एक्साइटेड दिख रही हैं.
Published at : 26 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 19 Tanya Mittal

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
क्रिकेट
IND vs SA: दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल
VIT University News: VIT में रातभर हंगामा, प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की | VIT Protest
Top News: बड़ी खबरें फटाफट | Bihar Politics | SIR Controversy | Rabri Devi | Mumbai | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
क्रिकेट
IND vs SA: दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
टेलीविजन
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Fertility Issues: ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget