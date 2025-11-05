हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तान्या मित्तल की 10 तस्वीरें, साड़ी नहीं वेस्टर्न ड्रेस में दिखा चुकी हैं जलवे

तान्या मित्तल की 10 तस्वीरें, साड़ी नहीं वेस्टर्न ड्रेस में दिखा चुकी हैं जलवे

Tanya Mittal 10 Photos: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और साड़ी लुक के लिए मशहूर तान्या मित्तल वेस्टर्न आउटफिट में भी काफी गॉर्जियस दिखती हैं, उनकी पुरानी तस्वीरें इसका सबूत हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Tanya Mittal 10 Photos: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और साड़ी लुक के लिए मशहूर तान्या मित्तल वेस्टर्न आउटफिट में भी काफी गॉर्जियस दिखती हैं, उनकी पुरानी तस्वीरें इसका सबूत हैं.

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस साड़ी लुक से सबका ध्यान खींच रही हैं. साड़ी में तो तान्या कमाल की दिखती ही हैं लेकिन बता दे कि वेस्टर्न लुक में उनका अंदाज और भी गॉर्जियस नजर आता है. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी वर्स्टन लुक की फोटोस वायरल होती रहती हैं.

1/10
तान्या मित्तल इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. जहां वो अपने साड़ी लुक से सबका ध्यान खींच रही हैं.
तान्या मित्तल इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. जहां वो अपने साड़ी लुक से सबका ध्यान खींच रही हैं.
2/10
बता दे कि, साड़ी के अलावा तान्या वेस्टर्न लुक में भी कमाल की दिखती हैं.
बता दे कि, साड़ी के अलावा तान्या वेस्टर्न लुक में भी कमाल की दिखती हैं.
3/10
उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जहां तान्या ड्रेसेस पहने बेहद ही ग्लैमरस लग रही हैं.
उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जहां तान्या ड्रेसेस पहने बेहद ही ग्लैमरस लग रही हैं.
4/10
इस फोटो के तान्या ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहने बेहद ही स्टाइलिश नजर आ रही हैं.
इस फोटो के तान्या ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहने बेहद ही स्टाइलिश नजर आ रही हैं.
5/10
तान्या का ये वेस्टर्न लुक काफी स्टाइलिश है उन्होंने व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी है. साथ ही मैचिंग एक्सेसरीज कैरी करके लुक को और भी खास बनाया है.
तान्या का ये वेस्टर्न लुक काफी स्टाइलिश है उन्होंने व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी है. साथ ही मैचिंग एक्सेसरीज कैरी करके लुक को और भी खास बनाया है.
6/10
इस फोटो में तान्या रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. उनका ये कॉन्फिडेंट अंदाज और पोज उन्हें और भी खास बना रहा है.
इस फोटो में तान्या रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. उनका ये कॉन्फिडेंट अंदाज और पोज उन्हें और भी खास बना रहा है.
7/10
इस ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में तान्या बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है जिससे उनका ये लुक और भी मॉडर्न लग रहा है.
इस ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में तान्या बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है जिससे उनका ये लुक और भी मॉडर्न लग रहा है.
8/10
इस फोटो में तान्या का लुक काफी क्लासी लग रहा है. उन्होंने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट्स कैरी की है. साथ ही गॉगल्स लगाए कूल अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
इस फोटो में तान्या का लुक काफी क्लासी लग रहा है. उन्होंने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट्स कैरी की है. साथ ही गॉगल्स लगाए कूल अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
9/10
इस फोटो में तान्या हाई स्लिट कट ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हील्स भी कैरी की हैं.
इस फोटो में तान्या हाई स्लिट कट ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हील्स भी कैरी की हैं.
10/10
तान्या का ये लुक बेहद ही स्टाइलिश और क्लासी नजर आ रहा है. उन्होंने टॉप और डेनिम शॉर्ट्स कैरी की हुई है साथ खुले बालों में तान्या कमाल की दिख रही हैं.
तान्या का ये लुक बेहद ही स्टाइलिश और क्लासी नजर आ रहा है. उन्होंने टॉप और डेनिम शॉर्ट्स कैरी की हुई है साथ खुले बालों में तान्या कमाल की दिख रही हैं.
Published at : 05 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Tanya Mittal

Photo Gallery

View More
Embed widget