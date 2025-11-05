एक्सप्लोरर
तान्या मित्तल की 10 तस्वीरें, साड़ी नहीं वेस्टर्न ड्रेस में दिखा चुकी हैं जलवे
Tanya Mittal 10 Photos: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और साड़ी लुक के लिए मशहूर तान्या मित्तल वेस्टर्न आउटफिट में भी काफी गॉर्जियस दिखती हैं, उनकी पुरानी तस्वीरें इसका सबूत हैं.
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस साड़ी लुक से सबका ध्यान खींच रही हैं. साड़ी में तो तान्या कमाल की दिखती ही हैं लेकिन बता दे कि वेस्टर्न लुक में उनका अंदाज और भी गॉर्जियस नजर आता है. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी वर्स्टन लुक की फोटोस वायरल होती रहती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 05 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Tags :Bigg Boss Tanya Mittal
टेलीविजन
10 Photos
