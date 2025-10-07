हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तुलसी' की बहू तान्या की 10 तस्वीरें, 25 सालों बाद इतनी बदल चुकी हैं रक्षंदा खान

'तुलसी' की बहू तान्या की 10 तस्वीरें, 25 सालों बाद इतनी बदल चुकी हैं रक्षंदा खान

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तान्या की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रक्षंदा खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अब उनका लुक काफी बदल चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 06:58 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तान्या की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रक्षंदा खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अब उनका लुक काफी बदल चुका है.

रक्षंदा खान का जन्म 27 सितंबर 1974 में मुंबई में हुआ था. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई.

1/10
छोटे पर्दे पर रक्षंदा खान ने 'जस्सी जैसी कोई' नहीं से डेब्यू किया था.हालांकि, उन्हें पॉपुलैरिटी मिली 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल के जरिए.
2/10
रक्षंदा शुरू से ही इस शो का हिस्सा रहीं और अंत तक बनी रहीं.इसके बाद उन्हें 'तेरे बिना जिया जाए ना', 'ब्रह्मराक्षस', 'नागिन' और 'दुर्गा' जैसे शोज में देखा गया.
3/10
रक्षंदा खान सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं.कभी-कभार ही वो इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो शेयर करती हैं.
4/10
रक्षंदा के इंस्टाग्राम पर 243K फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. एक्ट्रेस ने टीवी एक्टर सचिन त्यागी के संग शादी की है.
5/10
रिपोर्ट के अनुसार रक्षंदा की सचिन से एक पार्टी के दौरान मुलाकात हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती हुई फिर प्यार हो गया और बात शादी तक पहुंच गई.
6/10
रक्षंदा और सचिन एक बेटी के माता-पिता भी बन चुके हैं. एक्ट्रेस छोटे पर्दे पर अभी भी एक्टिव हैं और फैमिली को भी वक्त देती हैं.
7/10
रक्षंदा इन दिनों कलर्स चैनल के शो धाकड़ बीरा में दिखाई दे रही हैं. इस शो में एक्ट्रेस का नेगेटिव कैरेक्टर है.
8/10
रक्षंदा नेगेटिव कैरेक्टर को भी इतने बखूबी तरीके से निभाती हैं कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता है.
9/10
रक्षंदा खान 51 साल की हो चुकी हैं. लेकिन, उनकी खूबसूरती अभी भी पहले जैसे ही बरकरार है.
10/10
रक्षंदा खान अपनी खूबसूरती से आज भी लोगों को दीवाना बना देती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 06:58 PM (IST)
Embed widget