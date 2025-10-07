एक्सप्लोरर
'तुलसी' की बहू तान्या की 10 तस्वीरें, 25 सालों बाद इतनी बदल चुकी हैं रक्षंदा खान
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तान्या की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रक्षंदा खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अब उनका लुक काफी बदल चुका है.
रक्षंदा खान का जन्म 27 सितंबर 1974 में मुंबई में हुआ था. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
