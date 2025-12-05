हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमानंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान

नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान

Akhanda 2 Release Postponed: नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टल गई है. वहीं इस शो का पेड प्रीमियर भी कैंसिल हो गया है. इसे लेकर मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Dec 2025 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण की मच अवेटेड फिल्म, ‘अखंडा 2’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी,  लेकिन किन्ही वजहों से इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन्ड कर दी गई है. यह अपडेट भारत में इसके पेड प्रीमियर शो के अचानक कैंसिल होने के कुछ ही घंटों बाद आया है जिसने हर किसी को हैरन कर दिया है.

‘अखंडा 2’ की टली रिलीज डेट
गुरुवार शाम को, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, 14 रील्स प्लस ने खुलासा किया कि तकनीकी समस्याओं के कारण फिल्म के पेड प्रीमियर रद्द कर दिए गए हैं. इसकी अनाउंसमेंट करते हुए मेकर्स ने एक्स पर लिखा, “भारी मन से, हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अखंडा 2’ कुछ ज़रूरी वजहों से तय समय पर रिलीज़ नहीं हो पाएगी. यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है. और हम सचमुच समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतज़ार कर रहे हर फैंस और फिल्म लवर्स को कितनी निराशा हुई होगी. हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैंय हुई असुविधा के लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. हम वादा करते हैं कि जल्द ही एक पॉजिटिव अपडेट शेयर करेंगे.”

 

क्यों पोस्टपोन्ड की गई 'अखंडा 2' की रिलीज? 
फिल्म का पोस्टपोन्टमेंट मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई थी. सिनेमाएक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला एक पूर्व मध्यस्थता निर्णय पर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद से उपजा है, जो इरोस के पक्ष में गया था, जिसके तहत कंपनी को 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लगभग 28 करोड़ का मुआवजा मिलना था.

अदालत ने निर्देश दिया कि बकाया राशि का भुगतान होने तक अखंडा 2 को सिनेमाघरों, डिजिटल प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट के माध्यम से रिलीज़ नहीं किया जा सकता. इरोस ने यह भी तर्क दिया कि 14 रील्स प्लस एलएलपी 14 रील्स एंटरटेनमेंट का ही एक कॉन्टीन्यूशन है, और बकाया राशि का भुगतान किए बिना रिलीज़ की अनुमति देने से प्रमोटरों को अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज से बचते हुए मुनाफ़ा कमाने का मौका मिल जाएगा.

स्टार कास्ट और टीम 
फिल्म में बालकृष्ण और संयुक्ता लीड रोल में हैं. फिल्म में आधी पिनिसेट्टी  और हर्षाली मल्होत्रा ने भी अहम रोल प्ले किया है. ​​इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा का निर्देशन बोयापति श्रीनु ने किया है, जिसमें थमन एस ने संगीत दिया है,. 'अखंडा' 1 के फैंस की संख्या बहुत ज़्यादा है और यह सब नंदमुरी बालकृष्ण की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और थमन के दमदार संगीत की बदौलत है.  वहीं, बालकृष्ण की पिछली फिल्म 'डाकू महाराज' थी.

 

और पढ़ें
Published at : 05 Dec 2025 08:56 AM (IST)
Tags :
Nandamuri Balakrishna Akhanda 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Putin India Visit: PM मोदी ने पुतिन को दी रूसी में लिखी भगवद्गीता! 2011 में रूस में की जाने वाली थी बैन, मगर क्यों?
PM मोदी ने पुतिन को दी रूसी में लिखी भगवद्गीता! 2011 में रूस में की जाने वाली थी बैन, मगर क्यों?
मध्य प्रदेश
'नाम नहीं जुड़वाओगे तो राशन-पानी बंद', एमपी के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल
'नाम नहीं जुड़वाओगे तो राशन-पानी बंद', एमपी के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल
विश्व
'न तो मैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी....' पुतिन ने दिया ट्रंप को सीधा मैसेज, जानें क्या है ये
'न तो मैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी....' पुतिन ने दिया ट्रंप को सीधा मैसेज, जानें क्या है ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Putin India Visit: PM मोदी ने पुतिन को दी रूसी में लिखी भगवद्गीता! 2011 में रूस में की जाने वाली थी बैन, मगर क्यों?
PM मोदी ने पुतिन को दी रूसी में लिखी भगवद्गीता! 2011 में रूस में की जाने वाली थी बैन, मगर क्यों?
मध्य प्रदेश
'नाम नहीं जुड़वाओगे तो राशन-पानी बंद', एमपी के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल
'नाम नहीं जुड़वाओगे तो राशन-पानी बंद', एमपी के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल
विश्व
'न तो मैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी....' पुतिन ने दिया ट्रंप को सीधा मैसेज, जानें क्या है ये
'न तो मैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी....' पुतिन ने दिया ट्रंप को सीधा मैसेज, जानें क्या है ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'मुझे फिल्मों में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा', शहनाज गिल का छलका दर्द, बताया- क्यों पंजाबी फिल्मों में लगाया अपना पैसा?
'मुझे फिल्मों में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा', शहनाज गिल का छलका दर्द
हेल्थ
स्टील के बर्तन में कभी न रखें ये फूड आइटम्स, हो सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा
स्टील के बर्तन में कभी न रखें ये फूड आइटम्स, हो सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा
जनरल नॉलेज
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget