तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण की मच अवेटेड फिल्म, ‘अखंडा 2’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन किन्ही वजहों से इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन्ड कर दी गई है. यह अपडेट भारत में इसके पेड प्रीमियर शो के अचानक कैंसिल होने के कुछ ही घंटों बाद आया है जिसने हर किसी को हैरन कर दिया है.

‘अखंडा 2’ की टली रिलीज डेट

गुरुवार शाम को, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, 14 रील्स प्लस ने खुलासा किया कि तकनीकी समस्याओं के कारण फिल्म के पेड प्रीमियर रद्द कर दिए गए हैं. इसकी अनाउंसमेंट करते हुए मेकर्स ने एक्स पर लिखा, “भारी मन से, हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अखंडा 2’ कुछ ज़रूरी वजहों से तय समय पर रिलीज़ नहीं हो पाएगी. यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है. और हम सचमुच समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतज़ार कर रहे हर फैंस और फिल्म लवर्स को कितनी निराशा हुई होगी. हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैंय हुई असुविधा के लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. हम वादा करते हैं कि जल्द ही एक पॉजिटिव अपडेट शेयर करेंगे.”

क्यों पोस्टपोन्ड की गई 'अखंडा 2' की रिलीज?

फिल्म का पोस्टपोन्टमेंट मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई थी. सिनेमाएक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला एक पूर्व मध्यस्थता निर्णय पर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद से उपजा है, जो इरोस के पक्ष में गया था, जिसके तहत कंपनी को 14 प्रतिशत ब्याज के साथ लगभग 28 करोड़ का मुआवजा मिलना था.

अदालत ने निर्देश दिया कि बकाया राशि का भुगतान होने तक अखंडा 2 को सिनेमाघरों, डिजिटल प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट के माध्यम से रिलीज़ नहीं किया जा सकता. इरोस ने यह भी तर्क दिया कि 14 रील्स प्लस एलएलपी 14 रील्स एंटरटेनमेंट का ही एक कॉन्टीन्यूशन है, और बकाया राशि का भुगतान किए बिना रिलीज़ की अनुमति देने से प्रमोटरों को अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज से बचते हुए मुनाफ़ा कमाने का मौका मिल जाएगा.

स्टार कास्ट और टीम

फिल्म में बालकृष्ण और संयुक्ता लीड रोल में हैं. फिल्म में आधी पिनिसेट्टी और हर्षाली मल्होत्रा ने भी अहम रोल प्ले किया है. ​​इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा का निर्देशन बोयापति श्रीनु ने किया है, जिसमें थमन एस ने संगीत दिया है,. 'अखंडा' 1 के फैंस की संख्या बहुत ज़्यादा है और यह सब नंदमुरी बालकृष्ण की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और थमन के दमदार संगीत की बदौलत है. वहीं, बालकृष्ण की पिछली फिल्म 'डाकू महाराज' थी.