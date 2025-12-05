भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने युवाओं के लिए एक शानदार मौका जारी किया है कंपनी ने मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 80 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है अगर आप इंजीनियरिंग, फाइनेंस या एचआर की पढ़ाई कर चुके हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता हैऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार तय तारीख तक आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर भर्ती निकली है?

BDL ने इस बार कुल 80 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्तियां निकाली हैं इन पदों में इंजीनियरिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है.

योग्यता

मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग वाले पदों के लिए BE या B.Tech अनिवार्य है जो समान स्ट्रीम में ही होना चाहिए वहीं फाइनेंस वाले पदों के लिए CA, CMA या फिर MBA फाइनेंस की डिग्री जरूरी रखी गई है HR वाले पदों के लिए MBA या PGDM जैसे कोर्स का होना जरूरी है.

उम्र सीमा

सामान्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तय की गई है वहीं जो उम्मीदवार CA या CMA की योग्यता रखते हैं उनके लिए आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है इसके अलावा आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC और PwBD उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जायेगी.



आवेदन शुल्क



सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है जबकि SC, ST, PwBD और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गयी है ,शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड यानी UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया

BDL में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर चयन दो चरणों के आधार पर होगा.

पहला चरण -

कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT का होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से 100 प्रश्न संबंधित विषय से और 50 सामान्य एप्टीट्यूड से होंगे परीक्षा में 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसका वेटेज 85 प्रतिशत माना जाएगा.

दूसरा चरण-

इंटरव्यू का होगा जिसका वेटेज 15 प्रतिशत रखा गया है CBT में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा दोनों चरणों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार उम्मीदवारों का चयन होगा.



कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1. ऑफिशियल वेबसाइट bdl-india.in पर जायें.

स्टेप 2. “Recruitments / MT 2025” सेक्शन खोलें

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें

स्टेप 4. अपनी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें

स्टेप 5. आवेदन शुल्क जमा करें

स्टेप 6. फाइनल सबमिट कर फॉर्म डाउनलोड करें.



