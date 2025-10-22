हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक साथ हसीना ने किया डबल डेट, बिजनेस मैन संग कर चुकी थीं शादी? अब कर ली मिस्ट्री मैन संग सगाई

बिग बॉस की एक एक्स कंटेस्टेंट ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने एक वक्त पर 2 लड़कों को डेट किया था. इस खुलासे के बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. चलिए जानते हैं उस हसीना के बारे में..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 09:00 PM (IST)
इस आर्टिकल में जिस एक्ट्रेस की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि नागिन और बिग बॉस फेम पवित्रा पुनिया हैं. बता दें एक्ट्रेस को बिग बॉस 14 में देखा जा चुका है.

एक वक्त ऐसा था जब पवित्रा पुनिया ने एजाज खान, पारस छाबड़ा और प्रतीक सेहजपाल जैसे सेलेब्स को डेट किया था.एक बार तो हसीना ने 2 लड़कों को डेट करने का रिस्क तक ले लिया था.
पवित्रा पुनिया ने बिग बॉस 14 में अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं एक वक्त पर दो लड़कों को डेट कर रही थी और दोनों को एक-दूसरे के बारे में पता नहीं था.
पवित्रा ने खुलासा किया था कि कंफ्यूजन से बचने के लिए वो दोनों को बेबी और जान जैसे निक नेम्स से बुलाया करती थीं. वहीं, पारस छाबड़ा ने भी पवित्रा को लेकर कई खुलासे किए थे.
पारस ने खुलासा किया था कि जब पवित्रा उन्हें डेट कर रही थीं, तब वो पहले से शादीशुदा थी. लेकिन, उन्होंने इस बात को छुपाकर रखी थी.
पारस छाबड़ा ने बताया था कि पवित्रा ने पति ने उन्हें मैसेज कर अपने रिश्ते के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था कि तुम दोनों चाहे कितने भी करीब आ सकते हो, लेकिन पहले हमारा तलाक हो जाने दो.
बता दें पवित्रा पुनिया के पति का नाम सुमित माहेश्वरी बताया जाता है, जो एक बिजनेसमैन थें.हालांकि, एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया.
बिग बॉस से बाहर आने के बाद पवित्रा ने एजाज खान के संग लिव इन में रहना शुरू कर दिया था. हालांकि, बाद में ब्रेकअप हो गया.अब एक्ट्रेस को एक बार फिर से प्यार हो गया है. अब पवित्रा अमेरका के एक बिजनेसमैन पर दिल हार बैठी हैं. दोनों ने सगाई कर ली है.
Published at : 22 Oct 2025 09:00 PM (IST)
Pavitra Punia

Photo Gallery

फोटो गैलरी

